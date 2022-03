ACCADDE OGGI 27 marzo

1814 – Rivolta a Città Sant’Angelo in Abruzzo contro Gioacchino Murat, re di Napoli.

1861 – Il parlamento italiano, riunito a Torino, approva la designazione di Roma a capitale d’Italia. Ma dovranno passare 13 anni perché la decisione venga attuata.

1899 – Guglielmo Marconi effettua la prima trasmissione radio attraverso la Manica.

1949 – Il Senato (dopo la Camera) approva l’ingresso dell’Italia nel Patto Atlantico.

1968- Muore in un incidente aereo il cosmonauta russo Yuri Gagarin. Nato nel 1934, e’ il primo uomo che, dopo aver superato l’atmosfera terrestre, compie, il 12 aprile 1961 a bordo della navicella Vostock I, un’intera orbita ellittica attorno alla Terra.

1977- Un aereo della Pan Am e uno della Klm vengono fatti atterrare a Tenerife a causa della presenza di una bomba all’aeroporto di Las Palmas dove erano diretti. Mentre si trovano sulla pista, l’aereo della Klm urta quello della Pan Am, e i due Boeing 747 vanno in fiamme.

1985- Alle 12:30 l’economista Ezio Tarantelli viene ucciso dalle Brigate Rosse. Con un volantino lasciato sulla macchina dove giace il cadavere, le BR fanno sapere che Tarantelli è stato condannato a morte perché sostenitore della riforma del mercato del lavoro.

1993- La Procura della Repubblica di Palermo recapita a Giulio Andreotti un avviso di garanzia per associazione per delinquere e concorso esterno in associazione mafiosa.

1995- Maurizio Gucci viene assassinato a Milano. Fino a due anni prima, Maurizio Gucci è stato a capo dell’azienda d’abbigliamento che porta il suo cognome, poi, nel 1993, vende il suo pacchetto azionario.

2000- All’indomani delle elezioni vinte alla prima tornata, Vladimir Putin è il nuovo Presidente della Federazione Russa.

2002- Muore a Los Angeles, all’età di 95 anni, il regista Billy Wilder. Nato nel 1906 nell’ex impero austro-ungarico da una famiglia ebraica, quando Hitler sale al potere raggiunge Parigi e, in seguito, si trasferisce negli Stati uniti.

2007 – Federica Pellegrini fissa ai Mondiali di nuoto di Melbourne il nuovo record mondiale nei 200 m. stile libero con il tempo di 1’56″47.