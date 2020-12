ACCADDE OGGI 16 dicembre

1631 – Violenta eruzione del Vesuvio distrugge 6 città e paesi e causa oltre 3mila morti. Il vulcano erano quasi inattivo da cento anni.

1809 – Il Senato francese sancisce il divorzio tra Napoleone Bonaparte e l’imperatrice Giuseppina, che non è in grado di dare un erede all’imperatore.

1942. Heinrich Himmler ordina la deportazione di tutti gli zingari che vivono in Germania, nel campo di sterminio di Auschwitz. Ha così inizio “la soluzione finale” del supplizio gitano. Saranno circa 600 mila gli zingari uccisi durante il nazismo.

1944. E’ il giorno dell’ultimo discorso di Mussolini al Lirico di Milano. Il duce ha lasciato il suo rifugio sul lago di Garda e alle undici entra al Lirico annunciato da tre squilli di tromba. Il teatro è gremito, la folla lo applaude, ma, ormai è vicino il suo tragico tramonto.

1966. A Pechino vengono pubblicate le “Citazioni dalle opere del presidente Mao Tze Tung”. In Occidente il volume sarà conosciuto come il “Libretto Rosso di Mao”. Durante la Rivoluzione culturale, lo studio del Libretto Rosso diviene materia scolastica in tutti i gradi di istruzione, così come in tutti i luoghi di lavoro.

1985. Nel cuore di Manhattan, all’uscita di un ristorante, vengono uccisi Paul Castellano, detto Big Pauly, e il suo autista. A osservare il delitto, dalla sua auto, è il mandante, John Gotti. Divenuto così il “padrino“ della famiglia Gambino, Gotti regna incontrastato per anni a New York.

1989. A Timişoara in Romania, la cittadinanza scende in piazza per protestare contro il tentativo del governo di trasferire con la forza il pastore protestante di origine ungherese, László Tőkés. La manifestazione dà l’avvio alla rivoluzione rumena, che porterà alla caduta del dittatore Nicolae Ceausescu.

2010- Viene completata la costruzione del tunnel Galongla in Tibet: lungo 3310 metri ad un’altitudine di 3750 metri sul livello del mare.