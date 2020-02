ACCADDE OGGI 22 febbraio

1512 – Muore a Siviglia Amerigo Vespucci. Navigatore tra i più grandi di tutti i tempi, raggiunge ed esplora le coste occidentali del Sud America dando il suo nome al “Nuovo mondo”. Vespucci compie complessivamente quattro spedizioni, lasciando in eredità mappe e descrizioni minuziose che segnano una svolta nella cartografia dell’epoca.

1861 – Una folla festosa accoglie a Brescia Cavour, che si ferma nella città lombarda diretto a Milano,alla vigilia delle proclamazione del Regno d’Italia.

1943 – I membri della Rosa Bianca, un gruppo di studenti cristiani dell’università di Monaco di Baviera, che si oppongono in modo non violento alla Germania nazista, vengono processati e giustiziati dai nazisti. Il gruppo è attivo dal giugno del 1942.

1948 – In Cecoslovacchia il Partito comunista assume il potere con un colpo di stato. Dopo aver stipulato un patto d’azione con i socialisti, il presidente del Consiglio, il comunista Klement Gottwald, estromette gli altri partiti. Il 25 febbraio i comunisti occupano militarmente la sede del Partito socialdemocratico.

1980 – Viene ucciso a Roma lo studente di Autonomia operaia Valerio Verbano. Tre ragazzi armati e con il volto coperto fanno irruzione nel suo appartamento a Montesacro. Legano e imbavagliano i genitori aspettando il rientro di Valerio che in quel momento è ancora a scuola. Cinquanta minuti dopo, appena il ragazzo rientra, lo ammazzano.

1987 – Muore a New York Andy Warhol, figura di spicco della pop art americana. Figlio di immigrati slovacchi rivela subito un grande talento grafico e si afferma nel mondo della pubblicità newyorkese lavorando in riviste come Vogue e Glamour . Le sue opere più famose sono diventate delle icone, come Marilyn Monroe.

1997 – Ian Wilmut, genetista del Roslin Institute di Edimburgo, annuncia al mondo la nascita della pecora Dolly: il primo mammifero clonato dalla cellula di un altro mammifero adulto.

2001 – Il Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia condanna con una sentenza storica tre miliziani serbo-bosniaci per lo stupro e la riduzione in schiavitù sessuale di donne bosniache. Il capo d’accusa per la prima volta viene considerato un crimine contro l’umanità.

2005 – Muore all’età di79 anni don Luigi Giussani, fondatore del movimento “Comunione e liberazione“.

2014 – Prestano giuramento i ministri del governo presieduto dal segretario del Pd Matteo Renzi (subentrato al defenestrato Enrico Letta).