ACCADDE OGGI 6 giugno

E’ il sindaco di Champignolles, un paesino di appena 33 abitanti della Normandia, Vincent Debraize, 55 anni, l’aggressore della candidata dei Républicains ed ex ministra di Sarkozy Nathalie Kosciusko-Morizet, che tre giorni fa venne spinta a terra mentre faceva propaganda in un mercato di Parigi, in vista dei ballottaggi di oggi, e per […]