ACCADDE OGGI 18 luglio

64 d.c.- Il grande incendio di Roma: Il fuoco inizia a bruciare nell’area mercantile di Roma e ben presto va fuori controllo. Si racconta che l’Imperatore Nerone suoni la lira e canti, mentre osserva l’incendio da distanza di sicurezza.

1610 – Muore all’età di 38 anni il pittore Michelangelo Merisi, detto “il Caravaggio”, colto dalla febbre a Porto Ercole mentre si recava a Roma per chiedere al Papa il condono per un omicidio avvenuto in una rissa 4 anni prima.

1863- Guerra di secessione americana: la prima unità militare formalmente costituita da afroamericani, il 54º Reggimento Volontario di Fanteria del Massachusetts, assalta senza successo Fort Wagner, in mano ai confederati, ma il loro valoroso combattimento prova l’utilità dei soldati di colore durante la guerra.

1925 – Il capo nazista Adolf Hitler pubblica “Mein Kampf” (La mia battaglia) scritto durante l’anno di carcere dopo il fallito colpo di stato di Monaco, in cui condensa la sua ideologia, che poi metterà in pratica quando andrà al potere.

1971 –Il ciclista belga Eddy Merckx vince per la terza volta il Tour del France.

1976 – La ginnasta rumena Nadia Comaneci, 14 anni, ottiene dai giudici alle Olimpiadi di Montreal il massimo punteggio (10): è la prima volta che una atleta raggiunge questo risultato.

1994- A Buenos Aires, un’esplosione distrugge un edificio che ospitava diverse organizzazioni ebraiche, uccidendo 96 persone e ferendone molte altre. Per questo la magistratura argentina emette un mandato di cattura per l’ex presidente iraniano Rafsanjani.

1995- Francia: durante il Tour de France in un incidente muore il ciclista venticinquenne Fabio Casartelli.

2003 – Muore a Roma Sandro Ciotti, una delle voci più caratteristiche e più amate del giornalismo radiofonico e televisivo. Era stato anche conduttore della “Domenica sportiva”. Aveva 75 anni.

2003 – Viene trovato morto, apparentemente suicida, lo scienziato inglese David Kelly, che aveva riscontrato manomissioni del rapporto del governo britannico sulle “armi di distruzione di massa” dell’Iraq, rivelatesi inesistenti dopo l’esecuzione della condanna a morte di Saddam Hussein.

2012 – Viene liberata in Algeria, dopo 270 giorni di prigionia, la cooperante italiana Rossella Urru, sequestrata il 22 ottobre 2011, con due volontari spagnoli, da terroristi islamici nel campo Saharawi per rifugiati.