ACCADDE OGGI 16 luglio

SCUDETTO THILLER/ La Juventus rischia di vincere il 9° titolo a “ciapa no”: indolore per i bianconeri il pareggio con il Sassuolo perchè la Lazio stecca a Udine. Ma la squadra di Sarri scricchiola di brutto ed è salvata da Szczesny. Roma e Milan ok per l’Europa. Lecce nel baratro, Viola e Samp in porto

Sport