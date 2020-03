ACCADDE OGGI 15 marzo

44 a.C.- Le Idi di marzo: Giulio Cesare viene assassinato da un gruppo di senatori romani capeggiati da Marco Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino. Nel 42 a.C., appena due anni dopo il suo assassinio, il Senato lo deificò ufficialmente, elevandolo a divinità.

1815-Guerra austro-napoletana: durante i Cento giorni di Napoleone il re di Napoli Gioacchino Murat dichiara guerra all’Impero austriaco per sostenere l’imperatore francese e per impedire il tentativo di restaurazione dei Borbone sul trono di Napoli.

1917- Lo zar Nicola II di Russia è costretto ad abdicare. L’imperatore lascia a favore del fratello Michele, il quale tuttavia rifiuta di assumere il potere. E’ la fine della dinastia dei Romanov.

1956- Il musical My Fair Lady debutta al “Mark Hellinger Theatre” di New York ottenendo un enorme successo. Lo spettacolo viene replicato per ben 2717 volte, un record assoluto per Broadway.

1962- Muore Arthur Compton fisico statunitense, Premio Nobel per la fisica nel 1927 per la scoperta dell’effetto Compton che porta appunto il suo nome. Si tratta di un fenomeno fisico interpretabile come l’urto tra un fotone e un elettrone.

1975- Muore Aristotele Onassis, l’armatore greco dalla vita leggendaria: amante di Maria Callas, sposo di Jacqueline Kennedy, proprietario di un immenso impero economico.

1976 – Nasce il Tg2 della Rai diretto da Andrea Barbato, che privilegia un nuovo modo di raccontare i fatti con commenti e approfondimenti.

1986 – Il titolo mondiale dei superleggeri viene vinto dal pugile napoletano Patrizio Oliva.

1997 – Debora Compagnoni vince la coppa del mondo di slalom gigante di sci.

2003 – I Savoia rimettono piede in Italia 57 anni dopo eseere stati mandati in esilio.

2008 – Coppa del mondo di sci alpino a Bormio: nello slalom speciale vince l’italiano Manfred Moelgg