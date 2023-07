Accadde oggi 15 Luglio

304 – San Chirico e sua madre Santa Giulitta, vengono martirizzati ad Iconio, sotto Diocleziano.

1054 – Il cardinale Umberto, delegato del papa Leone IX, entra nella chiesa di Santa Sofia e pone sull’altare uno scritto in cui venivano accusati i cristiani orientali di aver tolto il Filioque dal Credo. Lo scisma d’oriente è realtà.

1099 – Prima Crociata: i crociati conquistano Gerusalemme e la basilica del Santo Sepolcro, dopo un difficile assedio

1207 – Giovanni d’Inghilterra espelle i monaci di Canterbury che avevano appoggiato l’Arcivescovo di Canterbury Stephen Langton

1240 – Crociate del Nord: un esercito di Novgorod guidato da Aleksandr Nevskij sconfigge gli svedesi nella battaglia della Neva.

1262 – Si celebra il matrimonio tra l’infante Pietro III di Aragona e Costanza II di Sicilia a Montpellier

1381 – John Ball, veterano della Rivolta dei contadini, viene giustiziato alla presenza di Riccardo II d’Inghilterra

1410 – Battaglia di Grunwald (nota anche come: di Tannenberg o di Zalgiris), il potere dell’Ordine Teutonico viene infranto da una sconfitta contro polacchi e lituani

1472 – Il feudo chiamato Corte di Casale, capoluogo Canzo (CO), fu concesso da Galeazzo Maria Sforza ad Antonio e Damiano Negroni detti i Missaglia

1685 – In Inghilterra, James Scott, I duca di Monmouth viene giustiziato a Tower Hill, dopo essere stato sconfitto nella Battaglia di Sedgemoor

1789 – Il marchese de la Fayette, per acclamazione, viene nominato colonnello-generale della nuova Guardia Nazionale di Parigi

1799 – Nel villaggio egiziano di Rosetta, il Capitano francese Pierre-François Bouchard trova la Stele di Rosetta

1806 – Spedizione Pike: Nei pressi di St. Louis (Missouri), il tenente dell’esercito statunitense Zebulon Pike, inizia una spedizione che parte da Fort Belle Fountaine per esplorare il West

1808 – Napoleone Bonaparte firma per il regno di Napoli lo statuto di Baiona, redatto da Giuseppe Zurlo, in cui si nomina Gioacchino Murat re delle Due Sicilie.

1815 – Napoleone Bonaparte si arrende a bordo della HMS Bellerophon

1834 – Inquisizione Spagnola: istituita nel XV secolo, viene definitivamente soppressa per regio decreto emanato dalla Reggente di Spagna Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie

1862 – Guerra di secessione americana: I confederati spezzano il blocco navale di Vicksburg (Mississippi)

1870 – La Georgia diventa l’ultimo degli ex-stati confederati ad essere riammesso nell’Unione

1916 – A Seattle (Washington), William Boeing registra la Pacific Aero Products (successivamente rinominata in Boeing)

1917 – Ammutinamento della brigata “Catanzaro”

1918 – Prima guerra mondiale: inizia la seconda battaglia della Marna nei pressi del fiume Marna con un attacco tedesco

1938 – Viene pubblicato il Manifesto degli scienziati italiani razzisti. Con il documento, dal titolo “Il fascismo e i problemi della razza”, il regime si propone di fornire una base scientifica per le teorie razziste (vedi Leggi razziali fasciste)

1953 – John Reginald Christie viene giustiziato

1958 – In Libano 5.000 marines sbarcano nella capitale Beirut, allo scopo di proteggere il governo filo-occidentale

1965 – Arrivano sulla Terra le prime foto di Marte dalla sonda Mariner IV

1966 – Le truppe statunitensi e sudvietnamite danno inizio all’operazione Hastings

1975 – Progetto sperimentale Apollo Sojuz: le navette Apollo e Sojuz decollano per un rendez-vous USA-URSS nello spazio

1997 – A Miami (Florida), Andrew Cunanan uccide Gianni Versace fuori dalla sua casa

2002 – Il cosiddetto “Talebano Americano”, John Walker Lindh, si dichiara colpevole di aver fornito aiuto al nemico e per il possesso di esplosivo durante il compimento di un crimine. Lindh accetta di scontare 10 anni di prigione per ogni reato.

Ahmed Omar Saeed Sheikh e tre altri sospetti vengono dichiarati colpevoli dell’omicidio del reporter del Wall Street Journal, Daniel Pearl

2003 – La AOL Time Warner dismette la Netscape Communications Corporation, come conseguenza nasce Mozilla Foundation

2006 – Jack Dorsey lancia Twitter

2009 – Precipita un aereo iraniano con a bordo 168 persone

2016 – In Turchia una parte dell’esercito tenta il colpo di Stato contro il presidente Erdogan, tuttavia il golpe fallisce.