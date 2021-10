ACCADDE OGGI 14 ottobre

1066. Le truppe dei Normanni guidate da Guglielmo il Conquistatore sconfiggono ad Hastings quelle di re Aroldo II d’Inghilterra, che viene ucciso da una freccia e poi fatto a pezzi dai Normanni.

1934. L’editore Nerbini di Firenze pubblica il primo numero del settimanale a fumetti per adolescenti “l’Avventuroso” che lancia personaggi come Gordon, Mandrake, l’Uomo mascherato.

1944 – Il feldmaresciallo nazista Erwin Rommel, accusato di aver partecipato ad un fallito attentato contro Hitler, viene costretto al suicidio per avvelenamento pere evitare il coinvolgimento dei familiari.

1962- Un U-2, aereo spia statunitense, scopre che a Cuba i sovietici stanno installando in gran segreto rampe missilistiche in grado di lanciare testate nucleari. Si apre così la più grave crisi della guerra fredda, che fa temere al mondo lo scoppio di un conflitto nucleare.

1964 – Il Premio Nobel per la Pace viene assegnato al leader di colore del movimento dei diritti civili in America, il 35enne Martin Luther King.

1964- Viene destituito il primo segretario del Pcus (Partito comunista dell’Unione Sovietica) Nikita Krusciov, e sostituito da Leonid Breznev, la cui sua politica estera si basa sulla dottrina della sovranità limitata, che considera l’Unione Sovietica stato guida del comunismo, con il diritto d’intervenire, anche militarmente, negli affari interni dei paesi alleati.

1967 – Viene sequestrato per “oscenità” dalla Procura della Repubblica di Ancona il film “Blow up” di Michelangelo Antonioni, vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes.

1977- Muore a Madrid l’attore e cantante statunitense Bing Crosby. Nato nel 1903, artista poliedrico, nel 1944 vince l’Oscar per il film “La mia via”. Ma la sua voce è legata al popolare successo discografico mondiale, White Christmas, l’unico singolo rimasto ogni anno in cima alle classifiche per venti volte tra il 1942 e il 1962.

1980- A Torino marcia dei 40 mila impiegati e dirigenti della Fiat in opposizione allo sciopero degli operai, che protestano contro la minaccia di 15 mila licenziamenti. Si parlerà di “maggioranza silenziosa” contro il sindacato.

1990 – Muore a New York il 72enne compositore e direttore d’orchestra Leonard Bernstein.

1995 – Un uomo armato a Mosca sequestra un pullman di turisti coreani sulla Piazza Rossa.

2001. Valentino Rossi conquista il suo terzo titolo mondiale di motociclismo nella classe 500 vincendo il GP di Australia.

2012. Il paracadutista austriaco Felix Baumgartner supera il muro del suono in caduta libera lanciandosi dall’altezza di 39.06a metri nel New Mexico raggiungendo la velocità di 1345 km l’ora.