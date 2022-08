VERSO LE ELEZIONI POLITICHE/ Sondaggi, il centrodestra sfiora il 50%. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni sempre primo partito: allunga sul Pd di Enrico Letta. In ripresa il M5S. Primo dato per Renzi-Calenda: 4,8%

di FABIO CAMILLACCI/ L’Inter completa l’inversione di tendenza in una corsa all’Europa fin qui “ciapa no”. Dopo Atalanta, Lazio, Milan, Torino e Roma, vince anche la squadra di Luciano Spalletti. Come scrivemmo tempo fa su Altroquotidiano, il tecnico di Certaldo a fine stagione verrà sollevato dall’incarico per far posto ad […]