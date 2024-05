VERONA, ARENA DI PACE/ Papa Francesco abbraccia un palestinese e un israeliano che hanno perso i loro cari nel conflitto in Medio Oriente e dice: “Per porre fine alle guerre bisogna stare dalla parte dei piccoli. L’individualismo è la radice delle dittature”

di MARCO VALERIO/ Giornata di festa a Verona nella storica Arena, per l’incontro sulla giustizia e la pace con Papa Francesco. Momento molto bello e significativo quando il Pontefice ha abbracciato un palestinese e un israeliano che hanno perso alcuni parenti a causa della guerra in Medio Oriente. Bergoglio ha detto: “La cultura fortemente marcata dall’individualismo rischia sempre di far sparire la dimensione della comunità, dei legami vitali che ci sostengono e ci fanno avanzare. Chi ricopre un ruolo di responsabilità in un’istituzione politica, oppure in un’impresa o in una realtà di impegno sociale, rischia di sentirsi investito del compito di salvare gli altri come se fosse un eroe. Questo avvelena l’autorità. Per porre fine alle guerre bisogna stare dalla parte dei piccoli”.

Le altre parole del Papa. Francesco ha aggiunto: “Se l’idea che abbiamo del leader è quella di un solitario, al di sopra di tutti gli altri, chiamato a decidere e agire per conto loro e in loro favore, allora stiamo facendo nostra una visione impoverita e impoverente, che finisce per prosciugare le energie creative di chi è leader e per rendere sterile l’insieme della comunità e della società. Nessuno esiste senza gli altri, nessuno può fare tutto da solo. Allora l’autorità di cui abbiamo bisogno è quella che innanzi tutto è in grado di riconoscere i propri punti di forza e i propri limiti, e quindi di capire a chi rivolgersi per avere aiuto e collaborazione. L’autorità è sostanzialmente collaborativa. L’autorità per costruire processi solidi di pace sa infatti valorizzare quanto c’è di buono in ognuno, sa fidarsi, e così permette alle persone di sentirsi a loro volta capaci di dare un contributo significativo”.

Il resto del discorso di Francesco. Il Santo Padre ha poi sottolineato: “Una grande sfida oggi è risvegliare nei giovani la passione per la partecipazione. La forza dell’insieme. Bisogna investire sui giovani, sulla loro formazione, per trasmettere il messaggio che la strada per il futuro non può passare solo attraverso l’impegno di un singolo, per quanto animato delle migliori intenzioni e con la preparazione necessaria, ma passa attraverso l’azione di un popolo, il popolo è protagonista, in cui ognuno fa la propria parte, ciascuno in base ai propri compiti e secondo le proprie capacità”.

“Arena di Pace”, l’abbraccio del Pontefice e di Verona a un palestinese e un israeliano vittime del conflitto tra Hamas e Israele. I protagonisti sono l’israeliano Maoz Inon, al quale sono stati uccisi i genitori da Hamas il 7 ottobre, e il palestinese Aziz Sarah, al quale l’esercito israeliano ha ucciso il fratello e altri suoi amici. Un grande applauso di tutta l’Arena di Verona, in piedi, ha salutato il discorso di pace pronunciato dai due . “Credo non ci sia bisogno di dire niente”, ha commentato il Papa in presa diretta.

Le conclusioni di Bergoglio prima di celebrare la Santa Messa. Il Papa ha chiosato: “La pace non sarà mai frutto della diffidenza, dei muri, delle armi puntate gli uni contro gli altri. Dice San Paolo: ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Non seminiamo morte, distruzione, paura. Seminiamo speranza! È quello che state facendo anche voi, in questa Arena di Pace. Non smettete. Non scoraggiatevi. Non diventate spettatori della guerra cosiddetta ‘inevitabile’. Come diceva il vescovo Tonino Bello: ‘In piedi costruttori di pace!'”.