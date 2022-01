Tre giovani muoiono finendo in una scarpata in Basilicata con una Mini Cooper dopo uno scontro con un’altra auto

Tre giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Sono Lucio Lopatriello, di 21 anni, Simone Andriulli (21) e Luciano Carone (20), tutti studenti di Pisticci (Matera).

I tre – secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Pisticci – erano a bordo di una Mini Cooper, guidata da Lopatriello, che, prima di finire in una scarpata profonda circa dieci metri, si sarebbe scontrata – per cause in fase di accertamento – con un’altra auto, al cui interno vi erano due persone che sono rimaste ferite in maniera lieve.

“Non ci sono parole per descrivere il dolore causato da questa immane tragedia che la scorsa notte ha colpito la nostra comunità“. Lo ha scritto su facebook Domenico Albano, sindaco di Pisticci (Matera). “Stringiamoci tutti – ha aggiunto – insieme attorno alle famiglie colpite affinché non si sentano sole in questo momento di grande sofferenza. In segno di rispetto sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno d celebrazione dei funerali.