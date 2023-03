TEMPI SUPPLEMENTARI/ Un acuto di Mancini mette in ginocchio Madama. La Roma di Mourinho stende la Juventus di Allegri e aggancia il Milan al quarto posto. L’Inter riparte battendo il Lecce al Meazza: nerazzurri secondi in classifica da soli. Lotta salvezza: Spezia-Verona e Samp-Salernitana senza reti

di FABIO CAMILLACCI/ Nella domenica calcistica valida per la 25′ giornata di Serie A, spicca la vittoria della Roma contro la Juventus: 1-0 all’Olimpico con rete di Gianluca Mancini al 53′. I giallorossi agganciano il Milan al quarto posto tornando in zona Champions. Riscatto Inter: Mkhitaryan e Lautaro liquidano il Lecce e la squadra di Simone Inzaghi adesso è in solitaria al secondo posto in classifica a -15 dal Napoli capolista, a +2 sulla Lazio e a +3 sulla coppia Milan-Roma. A San Siro l’armeno sblocca il risultato con un tiro all’incrocio dei pali nel primo tempo, mentre l’argentino chiude il conto nella ripresa. L’Inter dunque riparte mettendosi alle spalle la sconfitta di Bologna.

Contro il Lecce, però, il massimo col minimo sforzo. Unico dato positivo: almeno per una volta i nerazzurri hanno messo da parte la sindrome da medio-piccole; anche se il Lecce fino a oggi aveva fatto ben 12 punti nei 9 incroci contro le big. Confortanti, anche in chiave Champions, le prove di Mkhitaryan e Gosens decisivi con le loro iniziative. Mentre Lautaro dopo il trionfo al Mondiale, in questo 2023 resta letale per tutti gli avversari.

La Roma di Mourinho piega la Vecchia Signora. I giallorossi interrompono la striscia di quattro successi consecutivi della Juventus. Proprio vero, non sai mai che Roma sarà. La Roma da sempre è com e il meteo. Lo ha capito anche lo Special One dopo meno di due anni alla guida dei capitolini: “La sconfitta di Cremona ancora non mi va giù ma non si sa mai che Roma sarà, è nel DNA di questo club”. E’ servito un gran gol di Mancini e un’altra bella prestazione di squadra per cancellare l’onta di Cremona (nella foto: l’esultanza di Mancini). E così, la corsa Champions resta appassionante con 5 squadre in lizza per 3 posti e divise da pochi punti, considerando anche l’Atalanta a -5 dal quarto posto.

La Juve pur non brillando recrimina per i tre legni colpiti e le parate di Rui Patricio. Oltretutto, Massimiliano Allegri ora dovrà farsi sentire con Kean, capace di prendersi un rosso al 90′ per una follia pochi secondi dopo il suo ingresso in campo: fallaccio sull’autore del gol Mancini. Mourinho dal canto suo si gode un’altra vittoria alla Mourinho: con grinta, cuore, compattezza e qualità. Mou peraltro ha potuto godersela dalla panchina dopo la sospensione della squalifica seguita all’espulsione di Cremona. Ricordiamo che quell’espulsione innescata dal quarto uomo Serra e sanzionata dall’arbitro Piccinini è sospesa perchè al centro di un’inchiesta Federale sul comportamento degli ufficiali di gara.

Lotta salvezza: due pareggi. Sampdoria nuovamente a secco di reti: a Marassi è 0-0 con la Salernitana. E se il punto lascia i blucerchiati in fondo alla classifica, consente agli amaranto di restare a distanza di sicurezza dalla zona calda della classifica. Sempre in Liguria, finisce 0-0 Spezia-Verona causa attaccanti spreconi. L’Hellas fallisce così la possibilità di agganciare al quartultimo posto gli spezzini che restano a +3 sugli scaligeri. Allo stesso modo, lo Spezia fallisce tra le mura amiche la possibilità di affondare i veneti. Completeranno il quadro i due posticipi del lunedi: Sassuolo-Cremonese e Torino-Bologna.

La classifica a 13 giornate dal termine

Napoli 65

Inter 50

Lazio 48

Roma 47

Milan 47

Atalanta 42

Juventus 35 (-15)

Bologna 35*

Udinese 32

Monza 32

Torino 31*

Fiorentina 31

Empoli 28

Sassuolo 27*

Lecce 27

Salernitana 25

Spezia 21

Verona 18

Cremonese 12*

Sampdoria 12

*Una gara in meno