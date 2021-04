TEMPI SUPPLEMENTARI 2.0/ Turno infrasettimanale con sorprese: il Milan cade contro il Sassuolo, lo Spezia frena l’Inter. Ma i nerazzurri di Conte si avvicinano allo scudetto, mentre il Diavolo rischia di perdere anche la Champions. La Juventus torna a vincere. Il Cagliari tiene viva la lotta per non retrocedere

di FABIO CAMILLACCI/ Storicamente, da quando esistono, i turni infrasettimanali di campionato riservano sempre sorprese. E’ stato così anche questa volta per le gare valide per la 32° giornata di Serie A. Il Sassuolo sbanca il Meazza rossonero, lo Spezia frena la corsa dell’Inter verso il 19° scudetto. Ma questo turno, nonostante la stecca in terra di Liguria, consente ai nerazzurri di volare a +10 sui cugini quando mancano 6 partite al termine del torneo. Tricolore dunque sempre più vicino. Certo, la squadra di Antonio Conte dopo il 2-1 con cui i neroverdi emiliani hanno sconfitto il Milan a San Siro, hanno fallito un autentico match-point. Ma ormai il titolo per Lukaku e compagni è praticamente garantito.

A Milano brilla la stella del giovane Raspadori. E’ infatti del 21enne attaccante, nazionale Under 21, la doppietta che ribalta un Diavolo sempre più disastroso in questo 2021. Dopo un 2020 scoppiettante e il platonico titolo di campione d’inverno, la compagine di Stefano Pioli si è sciolta come neve al sole e adesso deve anche guardarsi dalle concorrenti dirette nella corsa a un posto Champions. Dal canto suo, il Sassuolo, prima squadra alle spalle delle “7 sorelle”, accorcia sulla Roma che giovedi alle 18.30 ospita la scatenata Atalanta. Con un successo all’Olimpico, la Dea bergamasca si prenderebbe il secondo posto scavalcaldo il Milan. Al “Picco” di La Spezia invece botta e risposta con vantaggio ligure di Farias e pareggio di Perisic.

La Juventus si rialza. Dopo la sconfitta di Bergamo, i bianconeri all’Allianz Stadium vanno sotto contro il Parma lanciato da una rete di Brugman. Ma come accaduto spesso in questo campionato, i ducali si fanno raggiungere e superare dalla Vecchia Signora trascinata dai difensori: doppietta di Alex Sandro e tris di De Ligt. Tre punti Champions per Madama. Ancora a secco il capocannoniere Cristiano Ronaldo sempre fermo a 25 gol; Lukaku, anche lui a secco, staziona a quota 21. In tema di lotta Champions ora riflettori puntati Napoli-Lazio, big-match di questo turno infrasettimanale in programma giovedi sera alle 20.45.

Sempre più aperta la corsa salvezza. Pesantissima nell’anticipo la vittoria della Fiorentina a Verona. Tra i viola continua a brillare la stella del 21enne serbo Vlahovic: 16° rete in campionato per l’attaccante slavo prossimo protagonista del mercato estivo. Piace a Milan e Roma, ma anche a tante squadre straniere. Nella Genova rossoblu, Benevento avanti due volte ma sempre raggiunto dai grifoni. E adesso, alla luce del colpo esterno del Cagliari a Udine, i sanniti hanno soltanto tre punti di vantaggio sui sardi terzultimi in classifica. Ormai il Parma e il Crotone, battuto 1-0 in casa dalla Sampdoria, sono a un passo dalla retrocessione. Il Cagliari invece è vivo e tiene in ansia: Genoa, Spezia, Fiorentina, Torino (oggi 1-1 a Bologna) e, soprattutto, Benevento.