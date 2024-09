TEMPI SUPPLEMENTARI/ Ammucchiata in vetta dopo tre giornate di Serie A: quattro squadre a 7 punti, nessuna a punteggio pieno. Juventus-Roma delude le attese, colpo del Verona in casa del Genoa, l’Udinese piega il Como grazie agli episodi, la Fiorentina rimonta il Monza ma viene fischiata dai tifosi

di FABIO CAMILLACCI/ Al termine dello spezzatino valido per la terza giornata di campionato, ammucchiata in testa alla classifica: quattro club a 7 punti. Si tratta di Inter, Torino, Udinese e Juventus; dunque, nessuna squadra a punteggio pieno e tante compagini ancora veri e propri cantieri aperti. Piccolo passo indietro per i bianconeri che all’Allianz Stadium contro la Roma non vanno oltre lo 0-0. Mentre, i friulani si godono la vetta grazie al successo interno per 1-0 contro il neopromosso Como. Colpo del Verona che vince 2-0 in casa del Genoa, finisce 2-2 con rimonta viola la sfida del Franchi tra Fiorentina e Monza.

Juventus-Roma 0-0. Alla fine, la gara più attesa di questo turno è stata brutta e priva di emozioni. Da Vlahovic e Angelino gli unici sussulti del match di Torino. Partita a lungo bloccata dall’eccessivo tatticismo dei due tecnici Thiago Motta e Daniele De Rossi. Di positivo, per entrambi gli allenatori, c’è la solidità difensiva. Una conferma soprattutto per Madama: in tre partite, zero gol subiti. Ma, meno coraggio e pericolosità offensiva rispetto alle precedenti uscite. Lo stesso discorso vale per la Roma: attenta in difesa ma sterile in attacco. Il punto comunque allontana la crisi giallorossa aperta dalla caduta interna contro l’Empoli.

Genoa-Verona 0-2. Hellas corsara a Marassi contro un Grifone pericoloso soltanto nel primo tempo: traversa di Vasquez. Ripresa all’insegna dei veneti che si prendono i tre punti grazie alle reti di Tchatchoua al 55′ e di Tengstedt al 64′ su calcio di rigore. Prima sconfitta stagionale per gli uomini di Gilardino che restano a 4 punti in classifica subendo il sorpasso a opera della formazione di Zanetti, seconda a quota 6 come il Napoli.

Udinese-Como 1-0. Un errore di valutazione del portiere comasco Reina e il penalty fallito da Cutrone al 94′, servono su un piatto d’argento il successo ai padroni di casa. Episodi dunque decisivi, come il gol vittoria di Brenner: la sua traiettoria al 42′ sorprende l’estremo difensore ex Napoli e Villarreal. La squadra di Fabregas adesso è ultima con un punto insieme al Venezia. Partenza difficile per le due neopromosse.

Fiorentina-Monza 2-2. Nella sfida contro il suo passato, mister Raffaele Palladino ringrazia Kean che accorcia le distanze al 45′ e il neoacquisto Gosens che pareggia al 96′. Amarezza per i brianzoli capaci di portarsi sul 2-0 grazie alle reti di Djuric (18′) e Maldini (32′). Nonostante la rimonta, il pubblico gigliato ha fischiato la Viola per un avvio di stagione non certo esaltante. Adesso prima sosta per gli impegni delle Nazionali con l’Italia di Spalletti impegnata in Nations League: venerdi 6 settembre in casa della Francia e lunedi 9 contro Israele in campo neutro.

La classifica di Serie A dopo le prime tre giornate

Inter 7

Juventus 7

Torino 7

Udinese 7

Hellas Verona 6

Napoli 6

Empoli 5

Lazio 4

Genoa 4

Parma 4

Fiorentina 3

Atalanta 3

Lecce 3

Milan 2

Monza 2

Cagliari 2

Roma 2

Bologna 2

Venezia 1

Como 1