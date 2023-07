Strage di Erba. L’avvocato Fabio Schembri: “Olindo e Rosa confidano nella revisione del processo. Dopo quella di Tarfusser stiamo per presentare la nostra richiesta con nuovi elementi”

di SERGIO TRASATTI/ La Procura generale di Milano ha trasmesso alla Corte d’appello di Brescia l’atto con cui il sostituto pg Cuno Tarfusser chiede la revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all’ergastolo per i fatti dell’11 dicembre 2006: nel paese in provincia di Como in via Armando Diaz, furono uccisi a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, suo figlio Youssef Marzouk di soli due anni, la nonna del piccolo Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il procuratore generale di Milano Francesca Nanni ha però depositato anche un parere ai giudici bresciani nel quale spiega che l’istanza di Tarfusser è inammissibile perché mancano i presupposti e nuove prove decisive per una revisione del caso. I nuovi sviluppi giudiziari sono stati approfonditi a “Gazzetta ladra” su Radio Cusano Campus dove è intervenuto uno dei legali dei coniugi Romano.

Le parole del legale di Olindo e Rosa. L’avvocato Fabio Schembri, al microfono di Fabio Camillacci e Lorenzo Capezzuoli Ranchi ha detto: “Ho sentito e visto recentemente Olindo Romano e Rosa Bazzi e devo dire che sono entrambi molto fiduciosi alla luce di queste novità. Finalmente, dopo 4 mesi di giacenza, la richiesta di revisione del processo è stata trasmessa alla Corte d’Appello di Brescia, l’unica competente a valutare l’istanza. Ci fa piacere che il Procuratore generale capo di Milano Francesca Nanni si sia convinta a trasmetterla perché la sensazione era che fosse contraria; ma, se lo avesse fatto avrebbe violato il codice di procedura penale. Però, come collegio difensivo condanniamo fermamente il parere contrario espresso dalla stessa Nanni, perché non è previsto dal codice di procedura penale e inoltre arreca pregiudizio e danno ai nostri assistiti. Questo lo consideriamo un modo bizzarro di agire visto che non era mai accaduto prima in quanto contrario alla legge. Speriamo che questo tentativo d’influenza negativa perpetrato dal pg Francesca Nanni non venga tenuto in considerazione dai giudici di Brescia; anche perché la richiesta è stata presentata dal sostituto Tarfusser che ha studiato bene il caso e ritenuto validi i nuovi elementi di prova che abbiamo presentato e che scagionano Olindo e Rosa”.

Le altre dichiarazioni dell’avvocato Fabio Schembri. Uno dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi poi ha aggiunto: “Tutto questo palesa un evidente conflitto interno tra i magistrati milanesi. Peraltro, adesso noi a breve presenteremo la nostra richiesta di revisione del processo con ulteriori nuovi elementi rispetto a quelli su cui si basa la richiesta di Tarfusser. Posso anticipare che punteremo su alcune consulenze riguardanti la morte di Valeria Cherubini che escludono totalmente il coinvolgimento di Olindo e Rosa nella strage. Abbiamo inoltre un testimone di origine tunisina che risiedeva in via Diaz e che parla di una vera e propria faida legata al traffico di droga esistente nel giro di amicizie di Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e padre di Youssef. E poi abbiamo la testimonianza di un carabiniere in forza al nucleo operativo di Como in quel periodo; questo carabiniere testimonierà della strana scomparsa di alcune intercettazioni ambientali e delle pressioni che in fase d’indagine furono fatte sui coniugi Romano per farli confessare contro la loro volontà. Tutti elementi nuovi che la pg Nanni nemmeno conosce e pertanto non avrebbe dovuto esprimere parere negativo”.