RIECCOLE/ Il campionato ritrova tre grandi protagoniste. L’Inter infila la terza vittoria consecutiva e avanza: il marocchino Hakimi uomo copertina. Juventus: nel derby con il Torino il successo della svolta? La Lazio vince a fatica contro lo Spezia e riprende la corsa verso i piani alti della classifica

di FABIO CAMILLACCI/ Archiviata la bella tre giorni di Coppe europee che ha visto uscire senza sconfitte le squadre italiane impegnate in Champions ed Europa League, torna il campionato. Tre gli anticipi della decima giornata. Anticipi caratterizzati dalle vittorie di Inter, Juventus e Lazio. Al Meazza, i nerazzurri dominano il Bologna di Mihajlovic, chiudono sul 3-1 il match e si portano momentaneamente al secondo posto in solitaria a -2 dal Milan capolista. Terza vittoria di fila in A per Lukaku e compagni, la quarta consecutiva se consideriamo anche il 3-2 con cui martedi hanno battuto il Borussia. Una delle grandi protagoniste sembra dunque essere tornata in grande stile.

A San Siro è la notte di Hakimi (nella foto in home page: foto Gazzetta dello Sport-Getty Images). Mister 45 milioni segna la sua prima doppietta italiana, è autore di bellissime giocate e di assist. L’esterno sinistro marocchino regala strappi micidiali per potenza e intensità, restando sempre lucido per il colpo finale sottoporta. Un’ autentica furia sulla fascia, letteralmente immarcabile per il malcapitato Hickey. Pertanto, dopo alcune prove anonime, Conte ritrova un punto di forza della squadra. Ma ci sono anche altre conferme per il tecnico salentino: il ritorno al 3-5-2 fornisce equilibrio e maggiori punti di riferimento in attacco dove Lukaku resta straordinariamente decisivo.

Juventus: il derby della rinascita definitiva? A molti, il gol con cui Bonucci all”89′ ha steso il Torino, ha ricordato la rete di Cuadrado in una stracittadina del 2015 che inaugurò una lunga serie di vittorie per l’allora compagine di Allegri dopo un inizio di stagione molto difficile; anche quella volta fu scudetto come avviene sistematicamente ormai da 9 anni a questa parte. Il 2-1 al Toro anche stavolta potrebbe avere lo stesso effetto benefico sugli uomini di Andrea Pirlo. Granata battuti da due reti-fotocopia ispirate proprio dai cross di Cuadrado nel cuore dell’area avversaria. Cross trasformati in gol prima da McKennie, poi da Bonucci. E così, mentre la Vecchia Signora si rilancia, la classifica del Torino resta preoccupante: terzultimo posto. Come già accaduto in passato, la squadra di Giampaolo passa in vantaggio prima di crollare. Troppe le rimonte fin qui subite dai granata e l’allenatore rimane a rischio.

Cesena si conferma negativa per uno Spezia bello ma perdente. I liguri lasciano il Manuzzi per trasferirsi nella loro nuova fiammante casa di città. Dalla prossima gara interna, la compagine di Italiano tornerà a giocare a La Spezia. A Cesena, un bottino deludente: 3 sconfitte e due pareggi. Un bottino davvero misero, soprattutto se paragonato al discreto gioco espresso e al rendimento in trasferta. La Lazio, senza strafare, s’impone per 2-1 grazie ai soliti Immobile e Milinkovic. Una Lazio, pratica, fortunata (due i pali colpiti dallo Spezia), cinica. Una Lazio che si prende il massimo con il minimo sforzo e torna nei piani alti della classifica in attesa di volare agli ottavi di finale di Champions League.