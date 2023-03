Ricoverato d’urgenza in ospedale per un grave malore il pugile Daniele Scardina (noto anche come “King Toretto”) dopo un allenamento in palestra

Permangono gravi le condizioni di uno dei più noti pugili italiani, Daniele Scardina (soprannominato ‘King Toretto’), di cui era atteso il ritorno sul ring dopo il cambio di categoria: martedì pomeriggio si è sentito male durante un allenamento in palestra e ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale. Secondo quanto riferito dai Carabinieri della Compagnia di Corsico, che fanno capo al Comando provinciale di Milano, il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe.

La sua ex fidanzata, la giornalista Diletta Leotta (che appare nella foto con lui), ha manifestato il suo sostegno a Daniele dedicandogli un pensiero in chiusura del suo collegamento dall’Allianz Stadium, dove ha seguito per Dazon il derby fra Juventus e Torino. “Permettetemi un momento – ha detto in diretta -, voglio mandare un saluto e un forte abbraccio a Daniele Scardina. Forza!”