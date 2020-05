NUOVE NOMINE RAI/ Franco Di Mare direttore di Rai3, Mario Orfeo direttore del Tg3, Simona Sala direttrice dei Giornali Radio. Gli incarichi nelle varie strutture

Ufficializzate le nuove nomine alla Rai. Questo il comunicato ufficiale: «Il Consiglio di amministrazione della Rai, presieduto da Marcello Foa, alla presenza dell’amministratore delegato Fabrizio Salini, ha proceduto a formalizzare le proposte di nomina, che poi dovranno passare al vaglio delle rispettive assemblee, delle consociate Rai Way, Rai Cinema e Rai Com.

A Rai Way è stato confermato come Ad Aldo Mancino mentre alla carica di presidente è stato indicato Giuseppe Pasciucco. Nel Cda della società quotata per conto Rai, Stefano Ciccotti, mentre consiglieri indipendenti sono stati designati Donatella Sciuto, Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Annalisa Donesana e Riccardo Delleani“.

Per quanto riguarda Rai Com il Cda ha indicato come presidente Teresa De Santis e nella carica di Ad, Angelo Teodoli.

Il Cda ha confermato per Rai Cinema alla presidenza Nicola Claudio e Paolo Del Brocco amministratore delegato. In Cda Elena Capparelli, Marcello Ciannamea e Paola Sciommeri.

Quanto a Rai Pubblicità, dopo le dimissioni dei consiglieri Rai Giampaolo Rossi e Beatrice Coletti avvenute l’estate scorsa, sono entrati nel Cda Monica Caccavelli e Maurizio Fattaccio.

Per l’informazione il Cda ha espresso il proprio parere per l’indicazione di nomina del direttore del Tg3 Mario Orfeo, che subentra a Giuseppina Paterniti indicata direttore dell’Offerta informativa.

Direttore del Gr Rai e Radio1 è stata indicata Simona Sala. Per le reti tv Franco Di Mare assume l’incarico di direttore di Rai3“. (Nella foto in alto: Mario Orfeo, Franco Di Mare e Simona Sala)