MILAN E INTER NON SI FANNO MALE/ Coppa Italia, semifinali di andata: il primo “Derby della Madunina” finisce a reti bianche. Le due milanesi confermano i problemi palesati in campionato: il Napoli può sorridere. Diavolo favorito in vista del ritorno

di FABIO CAMILLACCI/ Milan e Inter anche in Coppa Italia si confermano due squadre in crisi per motivi diversi; il Napoli può sorridere in chiave lotta scudetto. E così il “Derby della Madunina” valido per la prima semifinale di andata finisce 0-0. Per il discorso qualificazione alla finalissima, dunque, tutto rimandato al 20 o 21 aprile (la data della gara di ritorno è ancora da fissare).

A San Siro in casa rossonera è andata in scena una sfida equilibrata sul piano del possesso palla. La squadra di Pioli complessivamente meglio, se non altro per pericolosità e occasioni da gol create. Un solo rammarico per il Diavolo: non aver capitalizzato. Ennesimo segnale negativo, invece, in casa nerazzurra: quinta partita di fila senza vittorie, quarta senza segnare e squadra di Simone Inzaghi palesemente sulle gambe incapace di andare a rete.

Milan pimpante ma tecnicamente impreciso e sprecone. Serata no per Leao e qualche errore di troppo nell’ultimo passaggio, precludono la via del gol. Il pareggio a reti bianche però avvantaggia il Milan in vista del ritorno in casa dell’Inter; in Italia infatti vale ancora il principio in base al quale in casa di parità di gol segnati, quelli fatti in trasferta valgono doppio.

Pertanto, l’Inter sarà costretta a vincere, mentre ai rossoneri basterà anche un pareggio con gol. Tornando al match d’andata, aggiugiamo che i nerazzurri sono partiti meglio costruendo dal basso, con il Milan che però non ha faticato molto nel difendersi e a rendersi pericolosa contrattaccando. Ennesimo infortunio in casa rossonera: al 25′ Pioli perde Romagnoli per un problema muscolare. Stesso copione nella ripresa: più Milan che Inter ma alla fine è 0-0 (nella foto Afp: un contrasto tra Tomori e Dumfries).