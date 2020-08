DIN, DON, DAN FRIEDKIN/ Tutto come previsto: l’AS Roma passa da James Pallotta al magnate texano per circa 600 milioni. Il commento del nuovo guppo alla guida dei giallorossi: “Siamo felici di diventare parte di una città e di una squadra iconiche”

di FABIO CAMILLACCI/ Tutto confermato: la Roma è ufficialmente di Dan Friedkin. Rispetto a tante altre testate giornalistiche, noi di Altroquotidiano, grazie alle nostre fonti, siamo sempre stati sicuri del passaggio di consegne tra James Pallotta e il magnate texano; lo annunciammo nell’autunno scorso e lo ribadimmo il primo aprile 2020 quando in pieno lockdown secondo molti l’affare sarebbe saltato proprio per colpa dell’emergenza sanitaria da coronavirus (in basso l’articolo di cui parliamo). Una cosa è certa, e scrivemmo anche questo: rispetto all’accordo iniziale c’è stato un forte ridimensionamento delle cifre proprio per colpa del Covid-19. Le firme definitive sono arrivate nella notte tra il 5 e il 6 agosto.

Il passaggio di testimone tra i due patron a stelle e strisce. Si conclude dunque la tormentata era di Pallotta, al timone del club giallorosso dall’agosto del 2012; anche se in totale sono stati 9 gli anni di questa cordata statunitense alla guida della Roma, considerando anche il primo anno con Thomas Di Benedetto presidente. Con Pallotta al vertice, solo tanti piazzamenti da zona Champions in campionato (arricchiti da tre secondi posti) ma “zeru tituli” e una gestione scellerata a livello tecnico con continue rivoluzioni (girandola di dirigenti e allenatori) e tante, troppe cessioni eccellenti. Senza dimenticare la pessima gestione economico-finanziaria del club che non a caso oggi ha ben 300 milioni di debiti.

Le cifre dell’accordo. Per assumere il comando della AS Roma, Dan Friedkin verserà 591 milioni, tra i soldi da dare a Pallotta e ai suoi soci, quelli necessari a coprire il grosso debito e quelli da utilizzare per la gestione corrente della società (42 milioni per completare l’aumento di capitale già sottoscritto da mesi). Il comunicato ufficiale recita: “Noi tutti del Friedkin Group siamo felici di aver fatto i passi necessari per diventare parte di questa città e di questo club iconici. Non vediamo l’ora di immergerci nella famiglia Roma”. A breve, Dan Friedkin diventerà il 24° presidente della storia della Roma.

Un affare particolarmente complesso. Friedkin ha anche costituito una newco ad hoc a Londra per portare a termine il passaggio di proprietà delle 12 società che costituiscono la galassia Roma. Al nuovo proprietario andrà l’86,6% delle azioni giallorosse, di cui il 3,3% come partecipazione diretta e l’83,3% come quote di AS Roma Spv attraverso la sua controllante Neep Roma Holding S.p.A. L’operazione si concluderà del tutto entro fine agosto, con l’obbligo per Friedkin di lanciare un’opa (offerta pubblica di acquisto) sul flottante delle azioni (circa il 13,4%).

Il comunicato ufficiale di James Pallotta. L’ormai ex patron romanista, nel dare la notizia, ha scritto: “Sono lieto di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo con il gruppo Friedkin per la vendita della Roma. Questa notte abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo insieme per completare il percorso legale e formale che porterà al passaggio di mano del club. Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo, sono certo che saranno dei grandi futuri proprietari per la Roma”.

Dettagli societari e prime scadenze importanti. Ryan Friedkin, il figlio di Dan, sarà l’uomo incaricato di guidare il club direttamente da Trigoria. Infatti, si stabilirà a Roma sull’esempio di quanto fatto da Steven Zhang del gruppo Suning nell’Inter. Inoltre, dovrebbe essere garantita una continuità aziendale, con l’attuale amministratore delegato Guido Fienga che resterà nel club con un ruolo apicale. Entro il 19 agosto vanno presentate le fidejussioni bancarie per l’iscrizione alla prossima Serie A; il 31 agosto poi la Consob approverà il prospetto informativo dell’aumento di capitale, da concludere entro il 31 dicembre. L’era Friedkin alla Roma è ufficialmente cominciata.