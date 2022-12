MAROCCO DA FAVOLA, URLO BLEUS/ Qatar 2022, i marocchini scrivono un altro pezzo di storia dei Mondiali: battono il Portogallo e per la prima volta l’Africa porta una Nazionale alle semifinali. Ora i nordafricani se la vedranno con la Francia, una sfida suggestiva dai tanti risvolti storici. I transalpini superano l’Inghilterra grazie a un gol del milanista Giroud

di FABIO CAMILLACCI/ Sorpresona a Qatar 2022: il Marocco è tra le 4 semifinaliste del Mondiale. Un risultato storico, straordinario: per la prima volta l’Africa porta una Nazionale tra le prime 4 della rassegna iridata. I nordafricani battono 1-0 il Portogallo e adesso attendono la Francia che elimina l’Inghilterra battendola 2-1. Dunque, sarà Marocco-Francia, una sfida affascinante, suggestiva, dai tanti risvolti storici. Rispetto ai primi due quarti di finale, stavolta non c’è stato bisogno nè di supplementari, nè di calci di rigore. Ma cominciamo parlando del fantastico risultato centrato dalla squadra di Regragui: una vittoria meritatissima per atteggiamento, piano tattico, impegno e anche qualità.

Il momento topico di Marocco-Portogallo. Al 43’ En Nesyri sfrutta un errore di Diogo Costa e segna il gol-partita. Il Marocco non solo gioca bene, ma può contare anche su alcuni singoli molto forti come l’ex interista Hakimi, il centrocampista dell’Angers Azzedine Ounahi e il centrocampista offensivo del Chelsea Ziyech. Male invece i lusitani che non si accendono mai. Cristiano Ronaldo entra solo nel secondo tempo e non riesce a incidere. Sotto accusa per alcune scelte anche il c.t. Fernando Santos, ma il Portogallo torna a casa perchè contro i marocchini nessuna delle sue stelle ha brillato (nella foto: la grande gioia dei calciatori marocchini).

I campioni del mondo in carica stendono l’Inghilterra grazie a un gol del milanista Giroud. L’ex Arsenal firma il gol vittoria di testa su cross di Griezmann. Ma nel primo incrocio in una gara a eliminazione diretta dei Mondiali con i britannici, i Bleus hanno sofferto. Transalpini in vantaggio dopo 17 minuti di gioco con il fortissimo Tchouameni: 22enne centrocampista del Real Madrid. Nella ripresa pareggia Harry Kane su rigore al 54′. Al 78′, il trentaseienne attaccante del Milan sigla il gol vittoria: quarta rete in quattro partite per lui che in classifica marcatori aggancia Messi. Capocannoniere del Mondiale sempre Mbappè con 5 centri.

Rigori maledetti per l’Inghilterra nella fase finale di un torneo internazionale. Nel 2021 gli errori nei tiri dal dischetto contro l’Italia, costarono agli inglesi un Europeo nella finalissima giocata in casa a Wembley; stavolta Kane fallisce il secondo rigore della serata che avrebbe portato la sfida ai tempi supplementari. Penalty sbagliato a parte, la compagine di mister Southgate paga anche la serata di grazia del portiere francese Lloris, autore di parate decisive. Questi i prossimi grandi appuntamenti: Argentina-Croazia martedi 13 dicembre e Marocco-Francia mercoledi 14. Fischio d’inizio per entrambe le sfide alle ore 20.