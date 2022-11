UN PO’ D’ITALIA AL MONDIALE/ Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Qatar-Ecuador, gara inaugurale della 22° edizione dei campionati del mondo di calcio. Un fatto storico: è la prima volta che un italiano dirige la gara d’esordio dei Mondiali

di FABIO CAMILLACCI/ Gli arbitri italiani, soprattutto dopo l’introduzione della moviola in campo, sono tra i peggiori del mondo; poi, come se non bastassero i tanti errori commessi ogni turno di campionato ai danni di tutte le squadre, recentemente la categoria dei fischietti è stata travolta dallo scandalo D’Onofrio. Nonostante tutto, l’Italia, a livello arbitrale, riceve ancora molta considerazione da parte della FIFA che ha deciso di premiarci affidando a Orsato la direzione di gara del match inaugurale di Qatar 2022, tra la stessa nazione ospitante e l’Ecuador.

Una piccola consolazione per i nostri colori alla luce della mancata qualificazione della Nazionale azzurra alla 22esima edizione dei campionati del mondo di calcio. Daniele Orsato, dunque, arbitrerà Qatar-Ecuador in programma domenica 20 novembre alle ore 17 allo stadio Al Bayt di Al Khawr. La squadra arbitrale vedrà anche l’impiego degli altri italiani selezionati per questo Mondiale, ovvero: gli assistenti Carbone e Giallatini e i Var Irrati e Valeri.

Un fatto storico. E’ infatti la prima volta che la gara inaugurale dei Mondiali sarà diretta da un arbitro italiano. Al Var, invece, non è una novità in quanto Irrati era in sala video anche p er Russia-Arabia Saudita, partita d’apertura di Russia 2018. Comunque, va detto che in generale, storicamente parlando, i fischietti italiani sono sempre stati molto considerati per gli impegni più delicati del torneo iridato. Ma parliamo dei grandi arbitri di una volta; non di quelli di oggi, privi soprattutto di personalità.

Un’occhiata al passato. Tre finali dei Mondiali furono arbitrate da italiani: Sergio Gonella per Argentina-Olanda del 1978 (Gonella però venne travolto dalle polemiche per i favori fatti all’Argentina della dittatura militare), Pierluigi Collina per Germania-Brasile del 2002 e Nicola Rizzoli per Argentina-Germania del 2014.

Orsato, a livello di preparazione e personalità, quando non soffre di sudditanza psicologica, è senza dubbio ancora il migliore. Molto bene a livello internazionale in quanto risulta quello più impiegato dalla UEFA in Champions League con 46 partite dirette. Nel 2020, peraltro, Orsato ha arbitrato anche la finalissima tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, venendo premiato dall’Iffhs come miglior arbitro di quella stagione.