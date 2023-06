Manifestazione in piazza San Pietro a 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, ricordata dal Papa anche con Mirella Gregori: “Il tabù finalmente è caduto”

Per ricordare i 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza – cittadina vaticana – di cui non si hanno più notizie dal giugno del 1983, alcune centinaia di persone si sono radunate con il fratello, Pietro Orlandi, in un presidio in Piazza San Pietro durante l’Angelus. “Io mi aspetto un passo avanti e due parole di speranza di Papa Francesco durante l’Angelus e che dica che assieme a noi si augura di arrivare alla verità – aveva detto il fratello della ragazza scomparsa -. Se così non fosse mi dispiacerebbe, perché due parole del Papa le vedo come una cosa positiva. Il fatto di negare per l’ennesima volta e non nominare Emanuela Orlandi sarebbe triste, perché non parliamo di un criminale, ma di una persona che aspetta giustizia e quello è l’unico mio obiettivo”.

E Papa Francesco non ha deluso le attese.“In questi giorni ricorre il 40/o anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che sentono il dolore di una persona cara scomparsa“, ha detto Bergoglio all’Angelus. E il suo messaggio è stato accolto con entusiasmo: “Il tabù Emanuela Orlandi è caduto finalmente. Il Papa ha ricordato Emanuela Orlandi, il fatto di pregare è un segnale di speranza per arrivare alla verità”, ha detto Pietro Orlandi, commentando le parole di Papa Francesco.