I SOLENNI FUNERALI DI BENEDETTO XVI IN PIAZZA SAN PIETRO, PRESIEDUTI DA PAPA FRANCESCO/ Poi la sepoltura nelle Grotte Vaticane

Un lungo e commovente applauso delle centomila persone presenti ha accolto alle 9,30 a Piazza San Pietro l’arrivo della bara del Papa emerito Benedetto XVI trasportata dai sediari. Papa Francesco, che ha presieduto la cerimonia funebre, è arrivato sulla piazza in sedia a rotelle. La celebrazione dei funerali è stata preceduta dalla recita del Rosario. La bara è stata collocata sul sagrato. Sopra la bara è stato collocato un Vangelo aperto.

Piazza San Pietro era già piena alle prime ore di una giornata nebbiosa che ha avvoltoi la capitale. Bandiere tedesche sventolavano nel cielo e la corsa per un posto a sedere è stata serrata. In giro diversi striscioni con la scritta “Danke Benedikt” e un fiume di gente era in coda per arrivare per superare i controlli e avere così accesso alla piazza per l’ultimo saluto al papa Ratzinger.

Alle 6.30 già era molto lunga la fila che arrivava dal lato di Porta Sant’Anna. La zona intorno al Vaticano è rimasta transennata fino alla fine di Via della Conciliazione e per accedere ai varchi, dove c’erano i controlli della sicurezza, occorreva fare lunghi giri. Di fatto via della Conciliazione non poteva essere attraversata neanche a piedi. Grande il dispiegamento delle forze di sicurezza e i mezzi dei vigili del fuoco e della polizia nelle piazze vicine.