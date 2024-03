MALTEMPO AL NORD ITALIA/ Pioggia e forte vento in Lombardia: tromba d’aria nel varesotto. Allerta nel Ponente ligure, disagi anche in Piemonte

di MARIO MEDORI/ E’ un’Italia spaccata in due dal meteo quella che si prepara a festeggiare Pasqua e Pasquetta. Al centro e al sud beltempo, al nord, invece, pioggia e vento forte; soprattutto in Lombardia. Pioggia e vento forte con raffiche che hanno superato i 70 chilometri all’ora, hanno caratterizzato la vigilia di Pasqua a Milano. Una tromba d’aria si è registrata in provincia di Varese.

I soccorsi. Più di 30 gli interventi dei vigili del fuoco per molti alberi pericolanti, cartelloni pubblicitari e insegne dei negozi caduti. La zona nel varesotto tra Busto Arsizio, Samarate e Lonate Pozzolo è stata interessata da una breve tromba d’aria che ha abbattuto decine di alberi ma fortunatamente non ha causato conseguenze per le persone.

Problemi anche in Piemonte. Forti precipitazioni hanno interessato in particolare il Piemonte nord-orientale e nello specifico la provincia Verbano-Cusio-Ossola. Nel territorio di Iselle si è staccata una valanga; allagamenti sono stati segnalati a Villadossola. In Valsesia (provincia di Vercelli) si è abbattuta una grandinata.

In Liguria allerta gialla per Pasqua. L’allerta riguarderà in particolare i bacini grandi del ponente ligure. Lo rende noto l’Arpal, il centro meteo idrologico regionale, sulla base degli scenari che caratterizzeranno le prossime ore. Nella giornata di domenica 31 marzo si assisterà anche a un’intensificazione dei venti di libeccio con raffiche di burrasca specialmente sui rilievi che porteranno una mareggiata intensa.