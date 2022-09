L’ADDIO ALLA REGINA/ Il mondo ha salutato Elisabetta II, la sovrana più amata della storia. Dopo la solenne cerimonia funebre, la monarca britannica riposa nella cappella di San Giorgio a Windsor

di MARIO MEDORI/ I funerali di Stato della Regina Elisabetta II chiudono 10 giorni di lutto nazionale. Al termine della seconda cerimonia religiosa a Windsor, la bara è stata calata nella Royal Vault, la camera funeraria reale nella cappella di San Giorgio ed è stata inumata accanto al marito dell monarca. In tarda mattinata all’Abbazia di Westminster, alla presenza di circa 2.000 invitati, compresi 500 tra Capi di Stato e di governo e dignitari, il primo rito religioso si è chiuso con due minuti di silenzio (osservati in tutto il Regno) e il canto dell’inno “God save the King” in omaggio al nuovo sovrano Re Carlo III.

“Pochi leader hanno ricevuto così tanto amore”. Queste le parole dell’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. L’ultimo addio a Elisabetta II ha seguito le indicazioni che la stessa Regina aveva voluto dare. Dopo 70 anni di regno, il funerale della monarca più longeva della storia britannica e più nota al mondo, è stata una solenne cerimonia con tutto il fasto della casa reale, ma anche una commovente celebrazione della vita di una donna molto amata.

I Capi di Stato e di governo presenti. Capi di Stato e di governo, oltre a Re, Regine e Principi giunti da tutto il mondo. Dal presidente americano Joe Biden, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tanti grandi della Terra hanno gremito l’abbazia di Westminster, dove Elisabetta II si era sposata nel 1947, e dove era stata incoronata nel 1953; e dove oggi è entrata per l’estremo commiato.

I simboli della Monarchia britannica. Sul feretro della Regina, issato su un affusto di cannone e trainato da 142 uomini e donne della Royal Navy, c’erano: da un lato la corona imperiale, lo scettro e il globo, simboli della monarchia, dall’altro una semplice corona di fiori e un biglietto scritto a mano dal figlio primogenito, Re Carlo III con su scritto: “In memoria amorevole e devota”.

Il mausoleo. La Regina è stata sepolta nella cappella di San Giorgio, annessa al castello di Windsor. La sovrana riposa in una piccola cappella della chiesa, la King George VI Memorial Chapel, a fianco del principe consorte Filippo e vicino al padre Giorgio VI, alla regina Madre e alla sorella, la principessa Margaret. Sulla lastra di marmo della tomba appare la scritta “Elizabeth II 1926-2022”.