LA CORSA ALL’ELISEO/ Confronto tv tra i due candidati in vista del ballottaggio per le presidenziali francesi. Macron: “Dipendi dal potere russo”. Le Pen: “No alle sanzioni su gas e petrolio”

di SERGIO TRASATTI/ In vista del ballottaggio per le presidenziali, cruciale dibattito tv fra Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Quest’ultima ha detto: “Sono in disaccordo con le sanzioni su gas e petrolio russo. Non penso sia un buon metodo, non farà male alla Russia che venderà ad altri Paesi mentre farà molto male alla Francia”. Dura la replica di Macron contro la candidata del Rassemblement National: “Dipendi dal potere russo”. Macron ha citato, in particolare, il prestito da 9 milioni di euro della Le Pen nei confronti di un creditore russo vicino a Putin.

Macron all’attacco. Attaccandola sui suoi rapporti con la Russia, il presidente uscente ha ricordato alla Le Pen di essere stata tra le prime parlamentari a riconoscere il risultato dell’annessione della Crimea dalla Russia: “Così è stato, e lo dico con molta gravità, perché lei è dipendente dal potere russo e dal signor Putin qualche mese dopo aver contrattato un prestito nel 2015 presso una banca russa vicina al potere, poi avete rinegoziato questo prestito con altri attori coinvolti nella guerra in Siria”.

Le Pen sulla guerra Russia-Ucraina. La rivale di Macron ha dichiarato: “Esprimo la mia solidarietà e la mia compassione assoluta al popolo ucraino. L’aggressione contro l’Ucraina non è ammissibile. L’unica sanzione con cui non sono d’accordo è il blocco delle importazioni di gas e petrolio russo”. Mentre sull’Europa Marine Le Pen ha detto: “Non c’è un popolo europeo, non c’è una sovranità europea, è lei, Monsieur Macron, che vuole parlare di sovranità europea e non di sovranità francese. Voi non lo dite ma volete far uscire la Francia dall’Unione europea. Noi vogliamo cambiare l’Europa dall’interno e trasformarla in un’Europa delle nazioni libere e della cooperazione”.

Il dibattito sull’economia. Mentre Macron ha difeso le scelte che ha preso da presidente, la candidata del Rassemblement National ha annunciato di voler restituire tra i 150 e i 200 euro al mese a ogni nucleo familiare francese: “Ho incontrato solo francesi che mi hanno parlato del loro potere d’acquisto e che non ce la facevano più”. Da qui la promessa elettorale, da applicare attraverso varie misure, tra cui la riduzione dell’Iva sull’energia. Infine, sulle pensioni Le Pen ha precisato: “Andarci a 65 anni è un’ingiustizia assolutamente insopportabile”.