La Camera ha approvato (con 286 voti a favore, 221 contrari e 5 astenuti) la proroga dello stato di emergenza antgi-coronavirus fino al 15 ottobre. Conte ne ha spiegato i motivi invitando l’opposizione a non confondere i cittadini

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato in Aula con un lungo intervento che “la proroga, se si epura la discussione da posizioni ideologiche, è una scelta inevitabile, per certi aspetti obbligata, fondata su valutazioni squisitamente tecniche. Non sto dicendo ovviamente che è preclusa una valutazione politica, anzi oggi vi viene richiesta, ma voglio dire che il governo sta operando questa valutazione sulla base di mere istanze organizzative, operative, non certo perché si vuole fare un uso strumentale per atteggiamento liberticida, reprimere il dissenso o ridurre la popolazione in uno stato di soggezione. Sono affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza nella realtà”.

“Se non si condivide la necessità di prorogare l’emergenza lo si dica in modo franco al governo ma non si crei confusione nella popolazione, perché oggi sui social c’è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d’emergenza significhi rinnovare il lockdown dal primo agosto. Non è affatto così“.

“Manteniamo un cauto livello di guardia, non intendiamo introdurre misure restrittive – ha proseguito Conte – . Vi posso assicurare che da parte del Governo, mia personale, di tutti i ministri non vi è nessuna intenzione di drammatizzare, né di alimentare paure ingiustificate nella popolazione. La scelta di prorogare lo stato di emergenza non è affatto riconducibile alla volontà di voler creare una ingiustificata situazione di allarme”. E poi ribadisce che non c’è intenzione di adottare “nuove misure restrittive ma, se del caso, confermare quelle misure precauzionali minime che ci stanno consentendo di convivere con il virus”.

“La risoluzione approvata ieri al Senato – sottolinea il premier – propone come data il 15 ottobre” per la proroga dello stato d’emergenza da Coronavirus: “preannuncio che il governo, qualora venisse confermata qui alla Camera, si atterrà a questa indicazione temporale”. “La dichiarazione di proroga dello stato di emergenza non lede la nostra immagine all’estero, anzi: l’Italia viene vista come un paese sicuro. Anche il dibattito parlamentare dovrebbe attenersi a profili giuridici e tecnici senza drammatizzare perchè questa drammatizzazione potrebbe creare nocumento all’immagine dell’Italia all’estero”.

“L’accusa di volere prorogare lo stato di emergenza per giovarsi di poteri extra ordinem è sbagliata – ha spiegato Conte – . Qualora il Cdm adottasse la delibera di proroga dello stato di emergenza, non per questo il presidente del Consiglio sarebbe autorizzato a emanare dpcm. Il potere del presidente del Consiglio dei ministri non deriva dalla dichiarazione dello stato di emergenza, né, dunque, si protrarrebbe per effetto della sua proroga, ma si radica nella normativa di rango primario. La dichiarazione dello stato di emergenza costituisce certamente il presupposto di fatto, il requisito sostanziale, ma non potrebbe in alcun modo legittimare l’adozione dei dpcm, se non fosse affiancata da una fonte abilitante di rango legislativo. Dunque, per poter continuare a essere esercitato dopo il 31 luglio, quel potere richiederà comunque un ulteriore intervento normativo, ovvero un nuovo decreto legge, che sarà sottoposto all’esame parlamentare per la sua conversione in legge. Con quel decreto, dovranno essere differiti i termini contenuti nei decreti legge n. 19 e n. 33″ adottati nel corso dello stato d’emergenza, “coerentemente con il termine prorogato”.

Naturalmente Giorgia Meloni (Frtatelli d’Italia) si è detta di parere contrario sostenendo che “quello che sta accadendo è gravissimo. Questo è il tassello di una deriva liberticida che il governo ha messo in campo con la scusa del coronavirus”, sostenendo che con la proroga della stato d’emergenza è in atto una deriva liberticida”, e che “lo stato di emergenza serve per consolidare il governo ed il potere” .