Liberata dalle autorità iraniane la blogger romana Alessia Piperno, accusata di disobbedienza alle regole islamiche. Sta tornando in Italia

Alessia ha studiato al liceo Scientifico, il quarto anno lo aveva frequentato negli Usa. Il suo amore per i viaggi da sei anni la tiene lontana da casa, dove torna ogni tanto. In Iran era da due mesi e stava aspettando di potere rientrare in Pakistan. Ma aveva vissuto anche in Australia, in Islanda, a Panama, in Nicaragua. Riusciva anche a lavorare, utilizzando una piattaforma americana da freelance che le permetteva di organizzare viaggi o operare come segretaria a distanza. «Nostra figlia è una ragazza spinta dall’amore per la conoscenza delle culture e dei popoli, la sua felicità è nel viaggiare – raccontano ancora in casa -. Se la cavare in tutte le situazioni, ma non è una spericolata. Anzi, è sempre molto attenta ed è animata da un grande rigore morale. Non tocca alcolici o, peggio, droghe. Per questo, a maggior ragione, non sappiamo spiegarci che cosa le possa essere accaduto».