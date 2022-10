ITALVOLLEY ROSA DI BRONZO/ L’Italia chiude al terzo posto battendo gli Stati Uniti con un netto 3-0. Le azzurre, trascinate dalla solita super Egonu, vincono in scioltezza i primi due set, poi rimontano nel terzo. L’oro va alla Serbia che supera il Brasile

di MARCO VALERIO/ Dopo l’oro mondiale dei ragazzi della pallavolo italiana, ecco il bronzo iridato dell’Italvolley femminile. Archiviata la sconfitta in semifinale contro il Brasile, le azzurre si riscattano nella finalina di consolazione e si prendono il terzo posto con un netto 3-0 ai danni degli Stati Uniti. Questi i parziali: 25-20, 25-15, 27-25. Match senza storia, combattuto solo nel terzo set, con la solita Egonu, 25 punti per lei, e le sue compagne brave ad annullare i quattro set-point delle avversarie a stelle e strisce. Campione del mondo la Serbia, che batte il Brasile in tre set: decisivi i 22 punti di Bošković.

Italia-USA. Le ragazze di coach Mazzanti non subiscono il contraccolpo psicologico della sconfitta in semifinale e reagiscono prontamente all’avvio-sprint delle statunitensi che si portate subito sul 10-7. Egonu, che realizza dieci punti solo nel primo set, trascina le compagne alla rimonta e alla fuga. L’Italia vola sul 20-16 e chiude il primo set senza affanno. Gli USA provano ad abbozzare una reazione nel secondo set. Le campionesse olimpiche si portano sul 9-7, ma Bosetti ed Egonu suonano nuovamente la carica ed è rimonta.

L’Italia sorpassa le avversarie e non si ferma più, macinando punti su punti. Le azzurre arrivano sul 23-15 e chiudono la pratica; decisivi i due ace di Lubian per il 25-15 nel secondo set. Il terzo parziale è combattutissimo e fatto di rimonte e controrimonte: gli Stati Uniti vanno in vantaggio e vengono raggiunti, poi dilagano fino ad avere quattro set-point. L’Italia li annulla con grande grinta e vince ai vantaggi.

Oro alla Serbia, che supera nettamente il Brasile. Le balcaniche vincono 3-0 (26-24, 25-22, 25-17), in una partita tutt’altro che combattuta col passare dei minuti. Partono forte le verdeoro, ma Bošković e compagne rispondono colpo su colpo e si va ai vantaggi nel primo set: vince la Serbia 26-24. Il secondo set è equilibrato fino allo scatto finale serbo, mentre nel terzo non c’è storia: la Serbia vola a +8 e vince nel secondo degli otto match-point. Decisiva Bošković, che trascina le compagne con 22 punti.