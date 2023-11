ITALIA, MISSIONE COMPIUTA!/ La Nazionale di Spalletti pareggia a Leverkusen contro l’Ucraina e vola agli Europei di Germania 2024 come seconda del girone. Grande spavento finale: arbitro e Var graziano gli Azzurri negando un rigore ai nostri avversari

di FABIO CAMILLACCI/ L’ItalSpalletti centra l’obiettivo: pareggia 0-0 sul campo neutro di Leverkusen contro l’Ucraina e vola a Euro 2024. Con questo pareggio molto sofferto, gli Azzurri, pur a parità di punti con gli avversari di stasera, chiudono il girone alle spalle dell’Inghilterra e in virtù del 2-1 contro gli ucraini ottenuto il 12 settembre scorso a Milano, evitano lo spettro dei playoff.

Pass diretto per gli Europei che si terranno l’estate prossima in Germania. Adesso, la nostra Nazionale sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2021. Ma sul risultato pesa quanto avvenuto al 92′: Mudryk finisce a terra in piena area, il contatto con Cristante c’è, ma l’arbitro Gil Manzano e, soprattutto il Var, lasciano proseguire per la gioia del Belpaese.

La partita e la formazione azzurra. E’ stata una gara di grande sofferenza per Donnarumma e compagni. Italia dai due volti: prima spreca molto, poi deve chiudersi a difesa del fortino per resistere all’assalto ucraino in un finale ad alta tensione. Le scelte del ct al via: il commissario tecnico al centro della difesa si affida, un po’ a sorpresa, al torinista Buongiorno in coppia con Acerbi. Mentre, nel tridente d’attacco, Raspadori è preferito a Scamacca. Sui lati agiscono Chiesa a destra e Zaniolo a sinistra.

La cronaca. Il match comincia con ritmi alti e con continui ribaltamenti di fronte; gli ucraini premono sull’acceleratore perchè solo una vittoria li qualificherebbe. Nel primo quarto d’ora, i calciatori dell’Europa dell’est spaventano in due occasioni Donnarumma, impegnato seriamente dal destro da fuori di Sudakov. Dopo la sfuriata ucraina iniziale i ritmi calano e la tattica sale in cattedra.

L’occasionissima azzurra e il secondo tempo. Al minuto 29 l’Italia ha un’occasione enorme per sbloccare la partita: splendido pallone in verticale di Chiesa per Frattesi, l’interista si inserisce bene ma sciupa calciando addosso al portiere Trubin da ottima posizione. A inizio ripresa il ct sostituisce Raspadori con Scamacca. L’atteggiamento degli Azzurri è quello giusto: l’Italia si piazza stabilmente nella metà campo ucraina alla ricerca del gol; ma, così facendo, si espone ai contropiedi avversari.

Le ultime emozioni. Al 65′ la Nazionale rischia moltissimo pasticciando su una rimessa laterale: la palla rimbalza davanti a un incerto Donnarumma e finisce sui piedi Mudryk; il capitano azzurro, però, è bravo a riscattarsi murando la conclusione a botta sicura del calciatore del Chelsea. Vista la malaparata, Spalletti abbassa il baricentro della squadra che però causa un finale di grande sofferenza. L’Italia resiste e, come detto, in pieno recupero viene graziata da arbitro e Var. Siamo a Euro 2024.

La classifica finale del girone C e il sorteggio per il prossimo Europeo. Nell’altra sfida in programma per l’ultimo turno, la Macedonia del Nord in casa blocca l’Inghilterra sull’1-1 per questa graduatoria definitiva: Inghilterra 20 punti, Italia e Ucraina 14, Macedonia del Nord 8, Malta zero punti. E ora l’attenzione si sposta sul sorteggio del 2 dicembre per la composizione dei gironi della prima fase di Euro 2024. Il rischio di finire in quarta fascia è concreto e per gli Azzurri si profila un raggruppamento di ferro.