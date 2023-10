INTER E NAPOLI A BRACCETTO/ Champions: al Meazza, Sanchez e Calhanoglu battono il Salisburgo. Colpo a Berlino per il Napoli contro l’Union di Bonucci, decide un gol di Raspadori su assist di un ritrovato Kvara. Nerazzurri col vento in poppa in campionato e in Europa, mentre all’ombra del Vesuvio torna il sereno

di FABIO CAMILLACCI/ Bel martedi di Champions League per le due squadre italiane impegnate: il Napoli passa per 1-0 a Berlino contro l’Union di Leonardo Bonucci (relegato in panchina), mentre l’Inter, capolista in Serie A, conferma anche in Europa il suo splendido momento di forma. In un Meazza tutto esaurito, contro il Salisburgo sono decisive le reti di Sanchez e Calhanoglu su rigore. Il cileno, al ritorno in maglia nerazzurra, sblocca il match segnando al 19′; il turco risponde al pareggio firmato Gloukh al 57′, trasformando il penalty al 64′ (nella foto la sua esultanza). Per quella che il grande Gianni Brera ribattezzò la “Beneamata”, si tratta della vittoria numero 100 nella storia della Coppa Campioni.

Stavolta, dunque, Simone Inzaghi trova reti alternative a quelle della ThuLa, Thuram-Lautaro. A questo punto, un’eventuale successo in Austria tra due settimane, consentirebbe ai nerazzurri di staccare in anticipo il pass per gli ottavi di finale. Quella vista contro il Salisburgo non è stata certo una bella Inter, costretta a soffrire fino all’ultimo secondo del recupero, ma, ciò che conta sono i tre punti nel carniere. Nell’altra sfida del girone, bel colpo della Real Sociedad in casa del Benfica: 1-o per i baschi che ora guidano la classifica con 7 punti come l’Inter. Salisburgo sempre a 3, lusitani ancora senza punti.

Napoli, a Berlino il massimo col minimo sforzo. Partenopei sulla falsariga dell’Inter: niente gioco ma punti preziosi per la qualificazione al turno successivo. Senza l’infortunato Osimhen, per sbancare l’Olympiastadion basta un gol di Raspadori al 65′. L’ex attaccante del Sassuolo decide la sfida con un sinistro su assist di Kvara; georgiano migliore in campo come a Verona. Nel primo tempo, annullato ai tedeschi un gol di Haberer per fuorigioco. Come per Inzaghi, anche per Garcia un bel passo avanti verso gli ottavi. Nell’altra partita del raggruppamento, Real Madrid corsaro per 2-1 a Braga. Pertanto, Real al comando a punteggio pieno con 9 punti, Napoli 6, portoghesi a 3, Union Berlino sempre a zero. Dopo la bufera, in casa Napoli sembra tornato il sereno.