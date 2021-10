Improvvisamente un vasto incendio ha investito nella notte a Roma il Ponte dell’Industria che collega i quartieri Ostiense e Marconi. Gravi danni ma non ci sono vittime

Le zone limitrofe a Ostiense sono rimaste senza luce, acqua e gas, mentre da stamattina si rischia il caos del traffico, perché il ponte collega due zone nevralgiche della città: Ostiense e Marconi.

La sindaca Virginia Raggi, arrivata immediatamente sul posto, ha detto: «Al momento quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia di Roma ridotto così. Già per questa mattina è stato convocato il comitato comunale per verificare lo stato dei servizi, in particolare quelli di gas e luce. E poi bisogna verificare la stabilità strutturale del ponte. Poi cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità. Per ora l’importante è che non risultano persone ferite, anche se vi sono ancora accertamenti in corso”.