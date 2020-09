Il sottosegretario Martella: impegno del governo a sostenere l’occupazione nell’editoria

Le risorse non sono ancora state quantificate, “ma saranno all’altezza dell’ambizione del progetto”. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Andrea Martella (foto), è intervenuto in commissione Cultura alla Camera per illustrare come il governo di attingere anche ai fondi europei del Recovery Plan per sostenere l’occupazione nel settore “da anni in crisi strutturale con una situazione aggravata dalla pandemia”, sottolineando: “E’ una sfida da non perdere. Anzi da vincere”.

Il governo però – rivendica il sottosegretario elencando uno a uno gli interventi degli ultimi anni – “è impegnato da tempo in una riforma” e negli ultimi mesi ha investito risorse importanti. Per soccorrere l’editoria, dice Martella, “vanno stabilizzate” una serie di misure già in atto come il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, il bonus fiscale per i servizi digitali e le spese di connessione, l’estensione e l’incremento fino a 4 mila euro del tax credit per le edicole e per i distributori che raggiungono i Comuni con meno di 5000 abitanti, ma anche il credito di imposta per la carta e la forfettizzazione delle rese dei giornali. Non solo.

Perché se la pandemia ha “ulteriormente aggravato” la crisi, è vero anche che “ha contribuito a rafforzare la domanda di un’informazione accurata, di qualità, affidabile e pienamente accessibile alla popolazione”. Da qui l’obiettivo del governo, anche con l’aiuto dei fondi europei, di “tutelare il lavoro dei giornalisti” e sostenere le imprese, accompagnando però l’intero settore verso una “necessaria trasformazione”.