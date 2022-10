IL CENTRODESTRA “DI GOVERNO” DA’ SPETTACOLO: Appunti…poco lusinghieri di Berlusconi sulla Meloni, che reagisce gridandogli: “Non sono ricattabile!”

Le consultazioni dei presidenti della Camera dei deputati e del Senato, con cui il presidente della Repubblica apre l’iter ufficiale per la formazione del nuovo governo, è fissata per il giorno 20 ottobre, ma oggi, 14 ottobre, si è scatenata una bufera ben più clamorosa di quella esplosa ieri in occasione della elezione a presidente del Senato del senatore Larussa , al quale i senatori di Forza Italia, ad eccezione di Berlusconi, non presero parte; eppure al candidato della destra al vertice di Palazzo Madama andarono ben più voti di quelli fatti mancare dal Cavaliere (per ripicca contro l’ostilità della Meloni ad accogliere la sua richiesta per l’inserimento, da lui molto caldeggiato, della senatrice Ronzulli di Forza Italia nella lista dei possibili ministri).

La bufera di oggi è nata dalla divulgazione di una foto, scattata da un intraprendente fotoreporter di “Repubblica” , in cui si vede tra le mani del Cavaliere un foglio di appunti contenente apprezzamenti molto pesanti sul conto della aspirante all’incarico di formare il prossimo governo della destra, cioè proprio Paola Meloni. La quale, interpellata dai cronisti, ha risposto: «In quegli appunti ne manca uno: che io non sono ricattabile».

E’ inaudito che una cosa del genere – che non ha precedenti nella storia politica del nostro paese (quali che fossero i partiti componenti di una alleanza governativa) – possa accadere in una circostanza come questa, vigilia della formazione di un nuovo governo.

Insomma, si apre un angosciante interrogativo: a quale sorte va incontro l’Italia se questa è la maggioranza politica che dovrebbe governarla?