IL CALCIO AI TEMPI DEL COVID-19/ La Uefa ha scelto: Champions ed Europa League verranno assegnate con storiche “Final Eight”. La Coppa dalle grandi orecchie protagonista a Lisbona, l’ex Coppa Uefa in Germania. La Supercoppa Europea andrà in scena a Budapest

di FABIO CAMILLACCI/ Ritorno alla normalità, si fa per dire. Si è aperta un’altra settimana importante per il calcio italiano e per quello europeo in generale. Mercoledi 17 giugno andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma la finalissima di Coppa Italia Juventus-Napoli, tra sabato 20 e domenica 21 ripartirà la Serie A con i recuperi (la settimana dopo ripartenza totale con le gare della 27° giornata), sempre mercoledi ripresa del campionato di Serie B con il recupero Ascoli-Cremonese e dal 19 giugno il 29° turno del torneo cadetto; intanto, è tornata ad appassionare i tifosi anche la Liga spagnola con il duello Barcellona-Real Madrid per il titolo, mentre nella Bundesliga (già giunta a 3 turni dalla fine) il solito Bayern Monaco sta per confermarsi campione di Germania e dal 17 giugno riparte la Premier League inglese.

Ma questa è una settimana importante anche per il nuovo format delle Coppe Europee 2019-2020. Ormai manca solo l’ufficialità ma la Uefa ha praticamente deciso. Dopo il recupero degli ottavi di finale di Champions League fermati dall’emergenza coronavirus, la Coppa dalle grandi orecchie verrà assegnata attraverso un’anomala quanto unica nella storia “Final Eight”. E sarà la città di Lisbona a ospitare questa storica fase finale. In pratica, tutte le partite concentrate nella stessa città con finalissima da disputare quasi sicuramente il 23 agosto. Rinviato al 2021 dunque l’appuntamento di Istanbul con la finale della competizione per club più prestigiosa del mondo.

Stesso discorso per l’Europa League. Come per la Champions, anche per l’ex Coppa Uefa manca solo la ratifica del Comitato Esecutivo Uefa che si riunirà mercoledì 17 giugno. Per quanto riguarda le “Final Eight” di Europa League, saranno ospitate in quattro città della Germania: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia. Mentre Inter-Getafe e Roma-Siviglia, uniche sfide degli ottavi di finale di cui non si è disputata nemmeno la partita d’andata, si giocheranno in gara unica con eventuali calci di rigore. Infine, la Supercoppa Europea si giocherà a Budapest. Insomma, calcio e regolamenti sempre più stravolti dal Covid-19. Il virus come il doping, ha comunque falsato questa stagione.