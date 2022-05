Ignobile e inspiegabile vilipendio: la tomba di Alfredino Rampi imbrattata con svastiche nel cimitero del Verano

Ormai non c’è più limite alla barbarie mista all’ignoranza: non si può spiegare altrimenti il vergognoso vilipendio consumato, al cimitero romano del Verano, contro la tomba di Alfredino Rampi, il bambino di 6 anni che morì il 13 giugno del 1981 cadendo in un pozzo nella contrada agricola di Vermicino e rimanendovi per ore e ore intrappolato durante i disperati tentativi di trarlo in salvo: una tragedia che commosse tutta l’Italia e alla quale partecipò, purtroppo impotente e affranto, per ore e ore, anche il presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Ebbene, a pochi giorni dall’inaugurazione del murales dedicato alla memoria di quel bambino nel quartiere romano della Garbatella, ignoti mascalzoni sono andati ad imbrattare con delle svastiche la lapide della sua tomba al cimitero, imbrattandola con delle svastiche.