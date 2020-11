E’ MORTO DIEGO ARMANDO MARADONA/ Il calcio mondiale in lutto per la scomparsa di una leggenda. Dieguito se ne è andato il 25 novembre come il suo amico Fidel Castro e come George Best, un altro “fuoriclasse maledetto”. Lo storico dello sport: “Il Re stavolta non si è rialzato. AD10s, D10s”

di FABIO CAMILLACCI/ Il mondo intero piange la scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi: è morto Diego Armando Maradona. Il 30 ottobre scorso aveva compiuto 60 anni. A dare la brutta notizia è stato il giornale argentino il “Clarin” scrivendo: “E’ successo l’inevitabile”. Il quotidiano argentino ha fatto sapere che l’ex “Pibe de oro” è deceduto in seguito a un attacco cardiorespiratorio mentre si trovava nella sua casa nel quartiere San Andres alla periferia di Buenos Aires, dove viveva dopo essere stato dimesso dalla clinica in cui recentemente era stato operato al cervello. Con Dieguito c’era la figlia Giannina.

Inutili i soccorsi immediati e corposi. Un altro giornale argentino, “La Nacion”, quotidiano vicino all’entourage di Maradona, ha riportato la notizia della morte del “calciatore del secolo”, precisando che sul posto, dopo che l’ex fuoriclasse si è sentito male, sono accorse ben nove ambulanze. Mentre, secondo quanto riporta “Tyc Sports”, Maradona è morto alle 13.02 ora di Buenos Aires: le ore 17.02 in Italia.

L’ultima intervista di Diego Armando. Proprio in occasione del suo 60° compleanno, Maradona al “Clarin” aveva dichiarato: “Sono stato e sono molto felice. Il calcio mi ha dato tutto quello che ho, più di quello che avrei immaginato. E se non avessi avuto quella tossicodipendenza avrei potuto giocare molto di più. Ma oggi questo è passato, sto bene e quello che mi dà dolore è non avere i miei vecchi”. Incredibile coincidenza, Maradona è morto il 25 novembre: lo stesso giorno del suo grande amico Fidel Castro e di un altro fuoriclasse “maledetto del calcio” come George Best.

Il recente ricovero. L’11 novembre scorso l’ex “Pibe de oro” aveva lasciato la clinica Olivos di Buenos Aires d ove era stato operato alla testa il 4 novembre per un ematoma subdurale. Il dottor Leopoldo Luque aveva diffuso la prima foto dopo l’intervento chirurgico in cui Maradona appariva sorridente, sul letto e con una benda in testa. E il suo avvocato Matias Morla aveva dichiarato: “Diego è incredibile, è vivo per miracolo”. Oggi, però, è arrivata la notizia più brutta.

Omaggi da tutto il mondo per il fuoriclasse argentino. I messaggi di cordoglio sui social si moltiplicano minuto dopo minuto. Un minuto di silenzio prima delle partite di Champions ed Europa League; tutte le squadre con il lutto al braccio. Intanto, il Governo dell’Argentina ha proclamato tre giorni di lutto Nazionale per commemorare Diego Armando Maradona: l’argentino più famoso del mondo. Lacrime e lutto anche a Napoli, la sua seconda patria. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proclamato il lutto cittadino e poi ha aggiunto: “Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona”. Questo maledetto 2020 ci ha tolto anche una leggenda del calcio. Ciao Diego.

Il Re stavolta non si rialzerà più. Il calcio è morto. Il ricordo dello storico dello sport



di RAFFAELE CICCARELLI*/ Nonostante il nostro mestiere, nonostante l’esperienza di una vita, non si è mai troppo preparati quando arrivano notizie inattese, tristi, che ti precipitano in una sorta di vuoto pneumatico. Davanti al foglio bianco resti basito, esso diventa schermo su cui si proiettano le mille immagini di chi non c’è più, di ricordi che ti travolgono come uno tsunami, non riuscendo a distinguere, con gli occhi velati di lacrime, da quale cominciare, perché tutte importanti. Quando poi non è e non sarà mai così, perché potrà essere volato via l’uomo Diego Armando Maradona, ma la sua leggenda, la leggenda di D10s, resterà per sempre.

Pochi giorni fa, proprio su queste pagine, stavo a scrivere del compimento dei suoi sessant’anni, descrivendolo come quel geniale pittore che ha usato il suo piede sinistro come un pennello per disegnare magie sul campo di calcio. Qualche tempo fa scrissi un racconto riferito a quello che è stato considerato l’apice della sua leggenda, la partita del mondiale del 1986 in Messico contro l’Inghilterra, quando fu capace di segnare la rete più furba e quella più bella della storia. Ma veramente centinaia, se non migliaia, potrebbero essere gli aneddoti legati alle sue magie sul campo.

Queste sono quelle cose che nessuna morte potrà portare via. Gli acciacchi della vita sregolata che purtroppo aveva fatto, ne avevano minato il fisico, ma la vita privata l’ho sempre considerata una cosa sua, a noi, a me, ha sempre interessato quello che faceva in campo, e lì non c’erano dubbi su chi fosse il più grande. Anzi, a ben pensare, questo aumenta il rammarico, perché se così ci ha deliziato, si provi a immaginare cosa avrebbe ancora potuto farci vedere, se fosse stato un atleta diverso. Ma anche questa era la sua grandezza.

Pleonastico paragonarlo a Pelé, così come paragonarlo ai grandi di oggi, Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Ognuno grande nella sua epoca, ma Maradona ha sempre avuto qualcosa di diverso, perché egli era il campione del popolo. E il suo popolo, oltre l’Argentina, abitava qui, in quell’angolo di terra della nostra Penisola che è Napoli. Qui egli ha trovato la sua dimensione, un popolo da guidare e che si è lasciato guidare, fedele al suo Re, perché questo è stato Diego a Napoli: un Re e non un Masaniello, una guida rimasta nel tempo e che resterà imperitura, e non un rivoluzionario del momento.

Decine di volte è caduto, colpito dagli acciacchi come gli avversari miravano alle sue gambe, unico modo per fermarlo, altrettante volte si è rialzato, senza mai protestare, senza mai perdere la sua forza. Non questa volta. La vita ha portato il tackle definitivo, il Re non si rialzerà più. Il calcio è morto. Ma il calcio vive, e continuerà sempre a vivere, perché quello che ci ha mostrato Maradona con il suo genio calcistico, nulla e nessuno potrà mai cancellarlo, finché il sole brillerà sulle cose umane. AD10s, D10s.

*Storico dello sport