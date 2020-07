Funerali strettamente privati di Ennio Morricone, presenti la moglie, i figli,i nipoti e l’avvocato Assumma, oltre al regista Giuseppe Tornatore e l’avvocato

Ennio Morricone è stato sepolto questa mattina in una tomba del cimitero Laurentino dopo i funerali, celebrati in forma privata strettamente privata per suo espresso desiderio (“Non voglio disturbare” aveva scritto il grandissimo musicista nel necrologio che aveva dettato prima di morire). Ieri sera alle 19 nella Cappella più grande del Campus Biomedico, l’ospedale romano dove il premio Oscar si era spento nella notte.

Alla tumulazione, questa mattina alle 10, erano presenti solo la moglie Maria, i figli e i nipoti, oltre al regista Giuseppe Tornatore e dell’avvocato Giorgio Assumma, due dei suoi amici più cari. Il momento della benedizione della salma è stato accompagnato dalle note di ‘Mission‘, colonna sonora dell’omonimo film del 1986 di Roland Joffé, alla quale il maestro era particolarmente legato.

Morricone, secondo quanto apprende l’ANSA, non possedeva una tomba di famiglia. In attesa che arrivino i permessi necessari per costruirne una, il Maestro è stato tumulato perciò nella tomba di un parente –