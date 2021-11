DATI ISTAT/ Il tasso di disoccupazione scende al 9,2% (-0,1 punti) sul mese precedente, ma non per i giovani

In ltalia il tasso di disoccupazione a settembre è, sia pur lievemente, calato al 9,2% (-0,1 punti sul mese precedente), ma non per i giovani, nonostante che nella categoria dai 15 ai 24 anni sia salita al 29,8% (+1,8 punti). Lo comunica l’Istat diffondendo i dati mensili provvisori su occupati e disoccupati.

Complessivamente, comunque, a settembre torna ad aumentare (nel complesso) lievemente l’occupazione, dopo i cali registrati a luglio e ad agosto. Gli occupati aumentano di 59mila unità (+0,3%) rispetto al mese precedente e di 273mila unità (+1,2%) rispetto a settembre 2020 (periodo di picco della pandemia). Il tasso complessivo di occupazione sale al 58,3% (+0,2 punti su agosto).