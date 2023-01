CRISTIANO RONALDO SCEICCO/ Il campione portoghese in Arabia Saudita per la presentazione da calciatore dell’All Nassr. Per CR7, 200 milioni all’anno fino al 2025, poi diventerà testimonial dei Mondiali 2030. Attenzione però alla “clausola Champions” che potrebbe riportarlo in Europa

di FABIO CAMILLACCI/ Dopo l’annuncio della firma sul contratto da sceicco, Cristiano Ronaldo è stato presentato ufficialmente come nuovo calciatore degli arabi dell’Al Nassr. Uno stadio tutto esaurito ha accolto l’arrivo di CR7. Il fuoriclasse portoghese è stato ricevuto in prima persona dagli alti dirigenti del miliardario club saudita e dalle alte cariche dell’Arabia Saudita.

Le prime parole di Ronaldo da giocatore dell’Al Nassr. Il campione lusitano ha detto: “È una grande opportunità, non solo nel calcio, per cambiare la mentalità delle nuove generazioni. Molti club dall’Australia, dagli Stati Uniti, dal Portogallo hanno cercato di ingaggiarmi. Il mio lavoro in Europa è finito, sono orgoglioso di una nuova sfida. È una sfida, non solo calcistica firmare per Al Nassr. È una mia decisione, la mia famiglia mi ha sostenuto, soprattutto i miei figli, ne siamo orgogliosi. La gente in Arabia Saudita mi ama. L’accoglienza è stata spettacolare”.

Le altre parole di CR7. L’ex calciatore di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha aggiunto: “Il calcio è diverso ora, l’evoluzione del calcio è diversa. Molte persone parlano ma non sanno niente di calcio. Voglio trasmettere qui una visione diversa del Paese e del calcio, ed è per questo che ho accettato questa sfida. Non mi preoccupa quello che dice la gente, oggi il calcio si è evoluto ed è molto competitivo. Non è la fine della mia carriera. Ho battuto tutti i record in Europa e voglio farlo anche qui. Sono venuto qui per vincere”.

Sfilata di famiglia a Riad. La compagna Georgina, con i quattro figli di CR7, ha fatto il suo ingresso in campo. Tutta la famiglia ha salutato i tifosi, e Ronaldo ha precisato: “Io e la mia famiglia volevamo ringraziarvi per la calorosa accoglienza. Farò del mio meglio Voglio divertirmi e sorridere insieme qui all’Al Nassr. Il mondo del calcio è molto avanzato, il campionato è molto competitivo e sono contento di essere qui. Non vedo l’ora di giocare, anche domani se il mister me ne darà l’opportunità”.

Diversi i giornalisti presenti, ma a nessuno è stato concesso di fare domande al campione portoghese. Ronaldo poi ha autografato numerosi palloni calciandoli verso gli spalti festanti con i tifosi che non si sono mai stancati di intonare il suo nome. L’ultimo pallone autografato, CR7 lo ha regalato a una bambina in tribuna.

Un enorme striscione con la scritta “Benvenuto Ronaldo” è stato esposto sugli spalti. Il giocatore lusitano ha indossato la nuova casacca dell’All Nassr con il numero 7 sulle spalle. Cristiano Ronaldo, inoltre, è entrato nello spogliatoio dell’Al Nassr accompagnato dal presidente e dall’ex tecnico romanista Rudi Garcia, oggi allenatore della squadra araba, per salutare i suoi nuovi compagni.

La felicità di mister Garcia. L’allenatore dell’All Nassr ha dichiarato: “Sono molto felice di avere Cristiano qui. Sono molto sorpreso di vedere così tante persone alla conferenza stampa, di solito ci sono due o tre giornalisti. Per favore, dopo le partite, venite tutti a parlare del gol di Cristiano. La cosa più importante è quello che succede in campo. Dobbiamo allenarci e vincere. Spero che Cristiano sia felice di giocare per Al Nassr. Sarà molto facile allenarlo perché non ho nulla da insegnargli”.

Il post di CR7. L’attaccante portoghese ha postato sui social lo sbarco in Arabia Saudita, ringraziando per la calorosa accoglienza, per poi dare testimonianza del superamento delle visite mediche. CR7 guadagnerà circa 200 milioni di euro a stagione fino al 2025 poi diventerà testimonial della candidatura dell’Arabia ai Mondiali 2030. Attenzione, però, alla cosìddetta “clausola Champions” che potrebbe riportare Cristiano in Europa prima del previsto: al ricco Newcastle del principe saudita Mohammed Bin Salman, qualora i “Magpies” dovessero qualificarsi per la Coppa Campioni. Tutto questo, a quasi 38 anni.