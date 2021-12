CALCIOMERCATO/ E’ dell’Atalanta il primo colpo della sessione invernale: dal Sassuolo sbarca a Bergamo per 22 milioni più bonus, Jeremie Boga. Ma l’attaccante ivoriano a breve partirà per la Coppa d’Africa

di FABIO CAMILLACCI/ Il campionato di calcio di Serie A è fermo per la sosta natalizia, si torna in campo il 6 gennaio con il giro di boa, ovvero: le gare valide per la prima giornata di ritorno. Intanto, tiene banco il calciomercato. Le trattative per la sessione invernale si aprono ufficialmente il 3 gennaio prossimo, intanto c’è chi si porta avanti con il lavoro.

Bel colpo della Dea. E’ fatta per Jeremie Boga dal Sassuolo all’Atalanta: agli emiliani vanno 22 milioni di euro più bonus. L’attaccante arriverà a Bergamo lunedi 27 dicembre per le visite mediche ma il suo esordio in nerazzurro slitterà un po’ perchè Boga è tra i convocati della Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa che inizia il 9 gennaio e termina il 6 febbraio 2022.

Battuta la concorrenza dello Shakhtar di De Zerbi. Il tecnico italiano che dall’estate scorsa guida la squadra ucraina, lanciò Boga quando allenava il Sassuolo e quindi avrebbe fatto carte false per averlo nuovamente alla sua corte. Ma l’Atalanta è stata più rapida battendo tutta la concorrenza anche perchè ha offerto più di altre società sul piano economico.

Boga compirà 25 anni il 3 gennaio prossimo. Nato a Marsiglia da genitori ivoriani, si è trasferito a 11 anni a Londra entrando nelle giovanili del Chelsea. Esterno offensivo, è stato acquistato dal Sassuolo nel luglio 2018 per circa 4 milioni di euro. Dunque, una gran bella plusvalenza di bilancio per i neroverdi.