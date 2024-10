BRILLANO JUVE E DEA/ Champions, Madama eroica a Lipsia: ribalta i tedeschi nonostante l’espulsione di Di Gregorio, Vlahovic ancora una volta decisivo con una doppietta. In Germania, sul neutro di Galsenkirchen, brilla anche l’Atalanta: tris agli ucraini dello Shakhtar. Il Bologna spaventa il Liverpool ma finisce 2-0 per i Reds

di FABIO CAMILLACCI/ La seconda giornata della nuova SuperChampions si chiude con due vittorie e una sconfitta per l’Italia. Capolavoro Juventus a Lipsia: dopo l’espulsione del portiere Di Gregorio (al 59′ per tocco di mano fuori area), i bianconeri rimontano e vincono in 10 uomini grazie ai gioielli di Vlahovic (68′) e Conceicao (82′). In precedenza, lo stesso Vlahovic al 50′ aveva pareggiato il primo vantaggio teutonico.

Madama peraltro passa per 3-2 dopo aver perso anche Bremer e Nico Gonzalez per infortunio. Dato statistico, la squadra di Thiago Motta subisce i primi gol ufficiali in stagione: doppietta dell’ottimo attaccante sloveno Sesko al 30′ e al 65′, il secondo centro su calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Douglas Luiz. Sia l’espulsione di Di Gregorio che il penalty sono stati segnalati dal Var all’arbitro francese Letexier. La grande vittoria di carattere proietta la Vecchia Signora al comando della mega-classifica della Coppa Campioni con 6 punti (nella foto: Vlahovic festeggiato dai compagni).

Bellissima anche l’Atalanta che in Europa cancella il deludente avvio di campionato. Grande ritmo, tanta qualità e gol: ucraini dello Shakhtar battuti 3-0. Dunque, dopo lo 0-0 casalingo contro l’Arsenal al debutto, la Dea cala un tris sul campo neutro tedesco di Gelsenkirchen: reti di Djimsiti al 21′ (il difensore albanese poi si fa male), Lookman al 44′ (all’attivo per l’anglo-nigeriano anche una traversa) e Bellanova al terzo minuto del secondo tempo.

Sul taccuino del match anche un palo colpito da Zappacosta. La mossa vincente di Gasperini, lascia Retegui in panchina e schiera Samardzic dal primo minuto, tradotto: il centravanti fisso non c’è, si spartiscono il ruolo De Ketelaere e Lookman con Samardzic trequartista. Adesso sono 4 i punti in classifica per la banda del Gasp.

Liverpool-Bologna 2-0. Ad Anfield Road, i felsinei di Vincenzo Italiano spaventano i Reds ma escono sconfitti per effetto delle reti di Mac Allister e Salah. Il forte centrocampista dell’Argentina sblocca subito la partita all’11esimo minuto di gioco facendo temere un’autentica imbarcata per i rossoblù.

L’ex attaccante egiziano della Roma chiude il conto al 75esimo con una perla delle sue: un tiro di sinistro a giro da favola. In mezzo, la bella reazione degli emiliani che con Ndoye colpiscono un palo esterno e una traversa. In classifica il Bologna resta a un punto, mentre il Liverpool vola al comando a punteggio pieno come la Juventus.