BRASILE E PORTOGALLO AGLI OTTAVI/ Verdeoro e lusitani avanti con un turno d’anticipo come la Francia. Contro la Svizzera è Casemiro a lanciare la Selecao, mentre il Portogallo supera 2-0 l’Uruguay. Colpo Ghana contro la Corea del Sud. Spettacolo tra Camerun e Serbia: 3-3

di FABIO CAMILLACCI/ Va in archivio anche il secondo turno della fase a gironi di Qatar 2022, con Brasile e Portogallo qualificate in anticipo agli ottavi di finale come la Francia. La Selecao passa grazie all’1-0 con cui batte la Svizzera. Ma i verdeoro riescono a piegare gli elvetici solo all’83’ grazie a un gran destro di Casemiro: l’ex Real Madrid, oggi al Manchester United, toglie le castagne dal fuoco ai suoi compagni in un match complicato contro la Nazionale guidata da Yakin, che però si è limitata soltanto a difendere puntando al pareggio (nella foto a destra e in home page: l’esultanza di Casemiro).

L’altra sfida del gruppo G. Colpi di scena a raffica tra Camerun e Serbia. Africani in vantaggio, ma, i serbi dilagano fino al 3-1. Poi, nel giro di due minuti, Aboubakar e Choupo-Moting firmano l’incredibile 3-3. A segno anche il laziale Milinkovic-Savic; mentre il ct camerunense Song esclude il portiere interista Onana per motivi disciplinari. Questa pertanto la nuova classifica: Brasile 6 punti, Svizzera 3, Serbia e Camerun 1. Svizzera e Serbia si giocheranno gli ottavi nel match in programma per il terzo e ultimo turno della fase a gruppi; ai rossocrociati basterà un pareggio.

Gruppo H: il Portogallo supera l’Uruguay per 2-0 e festeggia. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, ci pensa l’asse Bruno Fernandes-Cristiano Ronaldo a sbloccare il punteggio: cross del primo e stacco di testa di CR7 che però non tocca il pallone, ma, col suo movimento inganna il portiere Rochet. Gli uomini di Alonso reagiscono, collezionano occasioni a raffica e colpiscono anche un palo con Gomez. Nel recupero, ancora Bruno Fernandes su rigore (perchè Ronaldo nel frattempo era stato sostituito), fa doppietta e chiude il conto.

Ghana-Corea del Sud 3-2 e tante emozioni. Rimonte e sorpassi continui tra le due squadre, alla fine la spuntano i ghanesi. La cronaca: doppio vantaggio degli africani con Salisu e Kudus nel primo tempo, ma, una doppietta di Cho ristabilisce la parità nel giro di tre minuti. Kudus realizza il gol vittoria e il Ghana resiste all’assalto finale di Son e compagni. La classifica del girone H a una giornata dal termine: Portogallo 6 punti, Ghana 3, Corea del Sud e Uruguay 1 punto. Quasi sicuramente, la seconda qualificata uscirà dalla sfida Ghana-Uruguay.