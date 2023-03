Altri 4 corpi di migranti portati dalla corrente marina sulla costa calabrese: salito a 85 il bilancio delle vittime della sciagura del 26 febbraio

Inoltre questa mattina è approdata a Reggio Calabria la nave Diciotti con a bordo 589 migranti imbarcati ieri da Lampedusa per alleggerire l’hotspot, ormai stracolmo, ben oltre i 400 posti disponibili.

Intanto ieri sono riusciti a lasciare l’isola altri 230 migranti con la stessa nave che fa la spola con Porto Empedocle. Altre ottanta persone, infine, sono partite alla volta di Pozzallo (Ragusa) a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza. A causa del mare mosso è stato rimandato il trasferimento di altri 400 migranti da portare sulla terraferma. E a tal proposito va segnalato ciò che ha dichiarato oggi il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel: “Lavoriamo per arrivare entro la fine del mandato a un Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, ma già ora dobbiamo lavorare meglio e di più in termini di cooperazione con i Paesi d’origine e di transito per lottare insieme contro i trafficanti e i criminali che speculano sulla miseria e la disperazione. Dobbiamo fare di più anche per aprire canali legali di migrazione e non lasciare ai trafficanti e ai criminali chi ha il desiderio di venire in Europa, oltretutto a costo di enormi oneri economici“.