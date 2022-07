Ci ha lasciato Amedeo Ricucci, inviato Rai per Tg1, Mixer, Professione Reporter, La Storia siamo noi. Nel 2013 fu sequestrato in Siria

E’ morto la notte scorsa in Vaticano l’ex Nunzio nella Repubblica Dominicana ed ex arcivescovo Jozef Wesolowski. Lo apprende l’ANSA. L’ex presule polacco, già ridotto allo stato laicale dalle autorità della Santa Sede, era sotto processo in Vaticano per atti di pedofilia commessi a Santo Domingo e possesso di materiale […]