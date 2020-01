E’ morto Antonio Anastasi, uno dei miti del calcio degli anni 70 quando dalla Sicilia approdò alla Juve e poi all’Inter

È morto il calciatore Pietro Anastasi, uno dei migliori attaccanti degli Anni 70, stroncato da un tumore a 71 anni. La Gazzetta dello Sport lo ricorda così: «Siciliano di nascita – brevilineo ma esplosivo e molto bravo anche in acrobazia – esplose nel Varese della seconda metà degli Anni 60, attirando le attenzioni dei migliori club italiani. La spuntò la Juventus nel 1968, strappandolo all’Inter. E su di lui investì 650 milioni, cifra notevole all’epoca».

In maglia bianconera giocò per 8 stagioni durante le quali la Juve vinse 3 scudetti. Nell’estate nel 1976 passò all’Inter in uno scambio con Roberto Boninsegna che fece epoca nelle cronache del calciomercato. In maglia nerazzurra Anastasi contribuì nel 1978 alla vittoria della Coppa Italia. Concluse la carriera nel Lugano dopo una stagione giocata nell’Ascoli.

Così il sito della Juventus ha dato la notizia della sua scomparsa: «Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all’età di 71 anni».