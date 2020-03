ACCADDE OGGI 5 marzo

1876- Alle 21 del 5 marzo 1876, esce il primo numero del quotidiano milanese “Il Corriere della Sera”, fondato da Eugenio Torelli Vollier. Il lancio avviene la prima domenica di Quaresima, giorno in cui tradizionalmente gli altri quotidiani milanesi non uscivano.

1933- In un clima di terrore e repressione, si svolgono in Germania le elezioni parlamentari. Il partito nazista ottiene il 44 per cento dei voti, cui si aggiunge l’8% degli alleati. Hitler, già cancelliere, diviene a tutti gli effetti padrone della Germania.

1940- Il Politburo sovietico firma l’ordine di esecuzione per 22.000 prigionieri polacchi. Fra questi, in spregio a tutte le Convenzioni, ci sono oltre 14.000 prigionieri di guerra e moltissimi ufficiali polacchi. Essi vengono assassinati in quanto ritenuti “nemici inveterati e incorreggibili del potere sovietico”. Il massacro, compiuto con agghiacciante sistematicità dai sovietici, passa alla storia come massacro di Katyn.

1943- Torino, ore 10: gli operai dell’officina 19 dello stabilimento Fiat di Mirafiori fermano le macchine e danno inizio a un grande sciopero antifascista. Il regime risponde con arresti ed esecuzioni, ma la protesta non si placa.

1946- In un discorso pronunciato al Westminster College di Fulton (Missouri), Winston Churchill pronuncia la famosa frase sulla “cortina di ferro”, che secondo molto storici segna l’inizio della Guerra Fredda.

1953- Muore a Mosca Josif Stalin. Anche se con lui l’Unione Sovietica diventa una grande potenza industriale e militare, il suo regime è tuttavia considerato uno dei più sanguinari della storia. Nato nel 1878, da una famiglia umile, abbraccia a 20 anni il marxismo.

1974 – Il presidente della Repubblica Giovanni Leone incarica il deputato democristiano Mariano Rumor di formare il nuovo governo.

1977 – La canzone “Bella da morire” degli Homo Sapiens vince il Festival di Sanremo.

1978 – Muore a Roma il compositore Cesare Andrea Bixio

1982 – Muore a Los Angeles l’attore John Belushi.

1990 – Viene abbattuta a Bucarest la statua di Lenin.

1998 – La Nasa annuncia la scoperta di ghiaccio sulla Luna

2005 – Francesco Renga vince il Festival di Sanremo