ACCADDE OGGI 4 maggio

1783- Nei cieli francesi di Annonay, vola la prima mongolfiera guidata dall’uomo. A bordo i suoi inventori: i fratelli Montgolfier. Nel corso del volo, che dura 10 minuti, la mongolfiera raggiunge un’altitudine di circa 2000 metri.

1814 – Napoleone Bonaparte arriva all’isola d’Elba in esilio dopo la sua abdicazione.

1814- Luigi XVIII concede la Carta del 1814. È una sorta di “Carta Costituzionale” che contiene, seppure con forti limiti, alcuni principi liberali.

1930- La polizia britannica arresta il Mahatma Gandhi e lo rinchiude nella Prigione Centrale di Yeravda. È la reazione alla “marcia del sale”, partita il 12 marzo e conclusasi il 6 aprile, dopo 380 chilometri, sulla spiaggia di Dandi, organizzata per manifestare contro una tassa iniqua.

1932- Si aprono le porte del carcere per Alphonse Gabriel Capone, meglio conosciuto come Al Capone. Deve scontare una condanna di 11 anni per evasione fiscale. È la fine della carriera criminale del gangster simbolo della malavita della Chicago proibizionista degli anni Venti.

1949- La tragedia del grande Torino. Ore 16.45. “Siamo sopra Savona. Voliamo di sotto delle nubi, 2000 metri, fra 20 minuti saremo a Torino”. Questa è una delle ultime comunicazioni che arrivano dall’aereo della squadra del “Grande Torino” di ritorno da Lisbona dove aveva giocato una partita amichevole con il Benfica. Pochi minuti dopo una delle più grandi tragedie che ha sconvolto la storia del calcio: alle ore 17.05 l’aereo trimotore Fiat G.212, con a bordo l’intera squadra, i dirigenti, gli allenatori, alcuni giornalisti e l’equipaggio di bordo, si schianta contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga, sulla collina torinese facendo trentuno vittime.

1979- Margaret Thatcher viene chiamata a ricoprire la carica di primo ministro del governo inglese. E’ la prima donna nella storia della Gran Bretagna a ricoprire tale ruolo. Dal 1975 era la leader del partito Tory, i conservatori britannici.

1980- Muore a Lubiana Tito, pseudonimo di Josif Broz, il dittatore della Jugoslavia. Alla fine della seconda guerra mondiale Tito riunisce sotto il proprio governo tutto il paese e instaura un regime fondato sulla dittatura del partito unico.

1994 – Il primo ministro israeliano Rabin e il leader palestinese Arafat firmano un accordo che sancisce l’autonomia dei palestinesi e l’autogoverno nella striscia di Gaza.

2010 – Nuovo record per la casa d’asta Christie’s a New York: il dipinto “Neve, foglie e busto” di Pablo Picasso viene venduto a 106 milioni di dollari.